YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek'ten iklim değişikliği uyarısı:

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek'ten iklim değişikliği uyarısı:

20.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Küresel iklim değişikliği sel ve kuraklık gibi doğal afetlerin görülme sıklığını artırıyor"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, küresel iklim değişikliğiyle birlikte sel ve kuraklık gibi doğa afetlerin görülme sıklığının arttığını söyledi.

Prof. Dr. Elipek, Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezince çevrim içi düzenlenen "Küresel İklim Değişikliğinin Ekosistem ve Doğal Afetlere Etkileri" konulu panelde, doğal afet olarak adlandırılan sel, kuraklık ve benzeri durumların küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Sera gazlarındaki artışın küresel ısınmanın ortaya çıkmasına neden olduğunu anlatan Elipek, fosil yakıt kullanımından dolayı ortaya çıkan karbondioksit miktarının bu duruma sebep olduğunu dile getirdi.

Küresel ısınmanın artmasıyla iklim değişikliğinin meydana geldiğini ve pek çok olumsuzluğun oluştuğunu vurgulayan Elipek, şunları kaydetti:

"Mevsimsel değişimlere bağlı olarak sel, fırtına, kuraklık ve benzeri afetler görülüyor. Küresel iklim değişikliği bu olayların temel sebebi. Küresel iklim değişikliği sel ve kuraklık gibi doğal afetlerin görülme sıklığını artırıyor. Yine aynı şekilde tarımsal desen değişimine neden oluyor. Ekosistem yapısının bozulmasına bağlı olumsuzluklar var. Sıcaklığın artmasına bağlı olarak canlıların erken göç etmesi, canlılarda fizyolojik değişimler, besin zincirinin bozulması ve tür kayıpları oluyor. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak mülteci hareketlerinin olması ve sosyo-ekolojik dengesizlik, viral ve bakteriyel hastalıklar da en büyük problem olarak karşımıza çıkacak."

Elipek, küresel ısınma nedeniyle buzullardaki erimenin arttığını ve deniz seviyesinde de yükselmeler yaşandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptıNATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı
Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma

Edirne Namaz Vakitleri 20 Mayıs Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:43
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:38
Yatsı
22:21

Edirne Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Perşembe

Gürak Eczanesi
Merkez
Hatipoğlu Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Akar Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.