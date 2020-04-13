Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

EDİRNE (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Edirne'de hafta başı olması dolayısıyla kent merkezi, Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde hareketlilik yaşandı. Polis ve zabıta ekipleri girişi bariyerle sınırlandırılan caddede ateş ölçümü yaptı.

Bazı bankaların önünde kalabalıklar oluşurken, banka ve fatura ödeme noktaları dışında sokak ve caddeler boş bir görüntü sergiledi.

Vatandaşlara evde kalmaları yönünde anonslar yapılmaya devam ediliyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kalın" çağrısına büyük oranda uyuyor.

Güneşli havanın etkili olduğu kentte, bazı meydan, cadde ve sokaklarda haftanın ilk günü insan ve araç hareketliliği oldu.

Kentteki büyük çoğunluk uzmanların çağrısına uyarak zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.

Dışarıda olan vatandaşların da bir kısmı eldiven ve maske takarken, bazıları ise hiç tedbir almadı.

Kentte tedbirlerin ilk günlerine nazaran Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleri'nde az sayıda hareketlilik yaşandı.