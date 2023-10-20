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Trakya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

20.10.2023 15:28 | Son Güncelleme:
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Edirne'de vatandaşlar cuma namazının ardından Eski Cami önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Müslümanlar birleşin" yazılı pankartı taşıyan grup, İsrail karşıtı slogan attı.

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Bilal Değirmendereli, grup adına yaptığı konuşmada, artık ümmete müjdeler vermek için toplanacaklarını söyledi.

İsrail'in, kurduğu "korku imparatorluğunu" hastaneleri havaya uçurarak yeniden inşa etmeye çalıştığını belirten Değirmendereli, şunları kaydetti:

"Bombalarla yıktıkları binaların görüntülerini servis ederek yeni bir korku dalgası yaymaya çalışıyorlar. Bombalarla parçalanan çocuk cesetleri ile yeni korku duvarları inşa etmeye çalışıyorlar. Geçmiş olsun, ümmet uyandı. Artık dipdiri bir ümmet var. Artık ayakta olan bir ümmet var.

Ümmet bir avuç cesur gencin bu kağıttan kaplanı nasıl buruşturup attığını gördü. İlk günler içimizden Müslümanlar bile buna inanamadı. 'Acaba Mossad'ın bir oyunu mu?' dedi. Ancak gördük ki bu artık İsrail için sonun başlangıcı."

Konuşmanın ardından dua edildi.

Protestoya Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde de sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen grup, Filistin ve Türk bayrakları açarak İsrail aleyhinde slogan attı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okudu.

Kırkşehitler Camisi İmamı Necdet Kasap grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları dolayısıyla yüreklerin dağlandığı günlerden birinin yaşandığını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu tarihin en vahşi katliamlarından birini yaptığını ifade eden Kasap, saldırıca binlerce insanın hayatını kaybettiğini, yüzlerce insanın yaralandığını kaydetti.

Tekirdağ'da da kent meydanında toplanan sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına konuşan İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, her zaman mazlumun yanında olduklarını söyledi.

Müslümanların birlik olması gerektiğini ifade eden Çalışkan, "İçimizdeki hesapları bir kenara bırakarak zulmün karşısında olmalıyız. İnşallah herkesin zulme karşı birlik olmasını bekliyoruz. Zulme karşı duran tepki gösteren devletlerinden arkamızdan gelmesini bekliyoruz. Hastane bombalayan İsrail'in yaptığını dünyadan gizlemeye çalışıyorlar ama gizleyemeyecekler." diye konuştu.

Programa, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

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