Trakya'da Kovid-19 vakaları geçen haftaya göre artış gösterdi

Edirneli Recep Akbaşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada salgın tehlikesinin henüz geçmediğini herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.

İpsala'da halk pazarının geçici süre kurulmaması kararının yanında Keşan Kaymakamlığı da ev hanımlarının altın günü, ev gezmeleri gibi buluşmalar yapmamasını istedi.

Son vaka tespitlerine göre Trakya'daki en çok vakanın görüldüğü kent Edirne olarak belirlendi.

Edirne'de geçen hafta olan 65,66 olan vaka sayısında bu hafta artış tespit edildi.

Tekirdağ'da geçen hafta vaka sayısı 55,37, Kırklareli'nde ise 52.61 olarak açıklanmıştı.

Geçen haftaya göre bölge illerinde artış olduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığı nın haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 75,29, Kırklareli'nde 71,05, Tekirdağ'da 74,65 olarak tespit edildi.

Şadan Platin de artan vaka sayılarına karşı vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiğini dile getirdi.

Devletin aldığı tedbire vatandaşın uymaması sonucu mücadelenin etkin olmayacağını ifade eden Platin, "İnsanlarımız bu duruma biraz bilinçsiz yaklaşıyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan insanlar var. Edirne halkı olarak daha fazla özen göstermeliyiz ve kurallara uymalıyız." diye konuştu.

Kırklarelili Mustafa Samet Yılmaz da vaka artışından endişe duyduklarını herkesin virüsün yayılmasını önlemek için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Normalleşmeye herkesin bir an önce geçmek istediğini ancak bazı kural tanımazların bu durumu geciktirdiğini savunan Yılmaz, "Çoğu vatandaşa bakıyoruz maskeyi yarım yamalak takıyor. Maskeyi bile tam takmayı beceremiyor. Kendin için yapmıyorsan bile sevdiğin insanlar için yapman gerekiyor." dedi.

Mevlüt Tunç, maskeden kurtulmak ve kısıtlamaların sona ermesi için herkesin kurallara daha çok dikkat etmesi çağrısında bulundu.

Tekirdağlı Kazım Cingü ise vakalar düşüşe geçtiğinde tedbirlerde de gevşemenin olduğunu söyledi.