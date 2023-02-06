YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya'da vatandaşlar kan merkezlerine başvurdu

Trakya'da vatandaşlar kan merkezlerine başvurdu

06.02.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar bağışta bulunmak için kan merkezlerine başvuruda bulundu.

Edirne'de Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 3 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Askeri personelin bağışları kışlada kabul edilirken, Edirne Kan Bağış Merkezi ile Edirne Valiliğinin bahçesinde kurulan çadırda da kan bağışları alınıyor.

Edirne Kan Bağış Merkezi'ne gelen birçok jandarma ve polis, evrak doldurarak bağış için sıraya giriyor.

Edirne Kan Bağış Merkezi Müdürü Batuhan Değiş, AA muhabirine, doğal afetlerin sık yaşandığı bir coğrafyada yer alan Türkiye'de olağanüstü durumlarda akla ilk kan bağışının geldiğini söyledi.

Böyle durumlarda ciddi bir kan ihtiyacı olduğunu belirten Değiş, "Acil durumlarda gösterilen ilgiden çok memnunuz. Bugün burada yüksek bir yoğunluk var. Bu tarz durumlardan sonra da düzenli bağışçı sayımızın artacağını umuyorum." dedi.

Değiş, kış aylarında kan stoklarının düşüş gösterdiğini dile getirdi.

Şuan 3 farklı noktada kan bağışlarını kabul ettiklerini ifade eden Değiş, "Merkezimize yaklaşık 80 kişi başvurdu. Kayıt olan kan vermeye devam eden 70 kişiden kan aldık şu an. Bu sayının gün sonuna kadar Edirne'de 500'ü aşmasını planlıyoruz. Ekiplerimizin mesai saati yok. Kan vermek isteyen herkes geldiği sürece kan alımına devam edeceğiz." diye konuştu.

Kan bağışı için merkeze gelen Ece Dikbıyık da deprem bölgesindeki insanlara yardım etmek istediğini, şu an elinden gelebilecek tek şeyin kan bağışında bulunmak olduğunu belirtti.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 2 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

İstasyon Caddesi'nde kurulan çadıra gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Gerekli işlemlerin ardından vatandaşlar kan bağışında bulunuyor.

Kent sakinlerinden Şaban Kılıçel, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bugün tüm Türkiye'nin üzücü bir olayla karşı karşıya kaldığını anımsatan Kılıçel, "Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda şifa bulurlar. İnşallah bir faydamız olur diye düşünüyorum." dedi.

Tekirdağ'da da Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Köprübaşı mevkisindeki alışveriş merkezinin önünde kan bağışı kabul ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldiEdirne'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Kayseri’de büyük deprem paniğiKayseri’de büyük deprem paniği
Ereğli Belediyesinden deprem bölgesine yardımEreğli Belediyesinden deprem bölgesine yardım
Anahtar Kelimeler:
deprem Edirne Kırklareli Tekirdağ kan bağışı

Edirne Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:13
Öğle
13:33
İkindi
16:16
Akşam
18:43
Yatsı
20:05
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.