Enfes bir Trakya lezzeti! Pamuk gibi yumuşacık dokusuyla yemeye doyamayacağınız dızmana tarifi!

Göçmen böreği, göçmen pidesi, Eskişehir çöreği... Dızmananın ismi değişse de lezzeti ve damağımızda bıraktığı tat değişmiyor. Ispanak, peynir ya da patates gibi birçok iç malzemeyle çeşitlendirilse de, orijinal olan içsiz dızmana. Biz de bu tarifle devam ediyoruz. İsteyen damak tadına göre sevdiği malzemeyi ekleyerek çeşitlendirmekte özgür tabii! Şimdi gelelim soğuk günlerde çayla, sıcak günlerde de soğuk içeceklerle mükemmel bir öğün olan dızmana tarifine.

DIZMANA TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı ılık su

1+ 1/2 su bardağı süt

1 paket yaş maya

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tuz

6-7 su bardağı un

SOSU İÇİN

3/4 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı erimiş tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kaymak (Eğer evde kaymağınız yoksa yoğurt miktarını bir bardak olarak kullanabilirsiniz)

2 adet yumurta

ÜZERİ İÇİN

Susam

Çörek otu

HAZIRLANIŞI