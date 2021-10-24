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Enfes bir Trakya lezzeti! Pamuk gibi yumuşacık dokusuyla yemeye doyamayacağınız dızmana tarifi!

23.10.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok farklı isimle anılan bir hamur işi olarak karşımıza çıkıyor dızmana. Topraklarımıza Rumeli'den gelen ve enfes tadıyla mutfaklarımızda yerini almayı başaran dızmana, özellikle Trakya yöresinde sık sık sofraların başrolü oluyor. İşte kahvaltılarda ve beş çaylarında yumuş yumuş dokusuyla parmaklarınızı yediren, lezzetli ve doyurucu dızmana tarifi...

Enfes bir Trakya lezzeti! Pamuk gibi yumuşacık dokusuyla yemeye doyamayacağınız dızmana tarifi!

Göçmen böreği, göçmen pidesi, Eskişehir çöreği... Dızmananın ismi değişse de lezzeti ve damağımızda bıraktığı tat değişmiyor. Ispanak, peynir ya da patates gibi birçok iç malzemeyle çeşitlendirilse de, orijinal olan içsiz dızmana. Biz de bu tarifle devam ediyoruz. İsteyen damak tadına göre sevdiği malzemeyi ekleyerek çeşitlendirmekte özgür tabii! Şimdi gelelim soğuk günlerde çayla, sıcak günlerde de soğuk içeceklerle mükemmel bir öğün olan dızmana tarifine.

DIZMANA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık su

  • 1+ 1/2 su bardağı süt

  • 1 paket yaş maya

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 6-7 su bardağı un

SOSU İÇİN

  • 3/4 su bardağı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 3 yemek kaşığı kaymak (Eğer evde kaymağınız yoksa yoğurt miktarını bir bardak olarak kullanabilirsiniz)

  • 2 adet yumurta

ÜZERİ İÇİN

  • Susam

  • Çörek otu

HAZIRLANIŞI

  • Yaş mayayı yoğurma kabına alın. Süt, su ve şekeri ilave edip mayayı eritene kadar elinizle karıştırın. Sonra tuzu ekleyin.

  • Unu kontrollü olarak kaba ilave edin. Hamur yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olmalı. Hamuru sertleştirmemeye dikkat edin.

  • Yaklaşık yarım saat kadar yoğurun, hamur iyice özdeşleştiğinde üzerini havlu veya streç film yardımıyla kapatın ve 45 dakika kadar mayalanmasını bekleyin.

  • Mayalanan hamurdan bir parça koparın.

  • Hamuru tezgah üzerinde silindir gibi uzatın ve iki parmak kalınlığında olacak şekilde kesin. Bu sırada hem tezgahı biraz unlayabilir hem de elinizi ve bıçağınızı yağlayabilirsiniz. Böylece hamur yapışmaz.

  • Önceden yağladığınız tepsi veya borcama kestiğiniz hamurları dizin.

  • Hamurların üzerine üç parmakla bastırarak şekil verin ve üzerini havlu ile örterek 15 dakika daha mayalandırın.

  • Hamur mayalanırken sos için gerekli olan malzemeleri bir kaba alarak çırpın.

  • Sosu dinlenmiş hamurların üzerinde gezdirin. Çörek otu ve susamı da ekleyin.

  • Önceden ısıtmış olduğunuz 200 derece fırının orta gözünde pişirin.

  • Fırından çıkardıktan sonra üzerini örtüp 10-15 dakika dinlendirin. Dızmananız servise hazır!
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