Enfes bir Trakya lezzeti! Pamuk gibi yumuşacık dokusuyla yemeye doyamayacağınız dızmana tarifi!

Göçmen böreği, göçmen pidesi, Eskişehir çöreği... Dızmananın ismi değişse de lezzeti ve damağımızda bıraktığı tat değişmiyor. Ispanak, peynir ya da patates gibi birçok iç malzemeyle çeşitlendirilse de, orijinal olan içsiz dızmana. Biz de bu tarifle devam ediyoruz. İsteyen damak tadına göre sevdiği malzemeyi ekleyerek çeşitlendirmekte özgür tabii! Şimdi gelelim soğuk günlerde çayla, sıcak günlerde de soğuk içeceklerle mükemmel bir öğün olan dızmana tarifine.
MALZEMELER
1 su bardağı ılık su
1+ 1/2 su bardağı süt
1 paket yaş maya
1 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı tuz
SOSU İÇİN
3/4 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı erimiş tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı kaymak (Eğer evde kaymağınız yoksa yoğurt miktarını bir bardak olarak kullanabilirsiniz)
ÜZERİ İÇİN
Susam
HAZIRLANIŞI
Yaş mayayı yoğurma kabına alın. Süt, su ve şekeri ilave edip mayayı eritene kadar elinizle karıştırın. Sonra tuzu ekleyin.
Unu kontrollü olarak kaba ilave edin. Hamur yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olmalı. Hamuru sertleştirmemeye dikkat edin.
Yaklaşık yarım saat kadar yoğurun, hamur iyice özdeşleştiğinde üzerini havlu veya streç film yardımıyla kapatın ve 45 dakika kadar mayalanmasını bekleyin.
Mayalanan hamurdan bir parça koparın.
Hamuru tezgah üzerinde silindir gibi uzatın ve iki parmak kalınlığında olacak şekilde kesin. Bu sırada hem tezgahı biraz unlayabilir hem de elinizi ve bıçağınızı yağlayabilirsiniz. Böylece hamur yapışmaz.
Önceden yağladığınız tepsi veya borcama kestiğiniz hamurları dizin.
Hamurların üzerine üç parmakla bastırarak şekil verin ve üzerini havlu ile örterek 15 dakika daha mayalandırın.
Hamur mayalanırken sos için gerekli olan malzemeleri bir kaba alarak çırpın.
Sosu dinlenmiş hamurların üzerinde gezdirin. Çörek otu ve susamı da ekleyin.
Önceden ısıtmış olduğunuz 200 derece fırının orta gözünde pişirin.
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