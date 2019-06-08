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Tramvay'da felç geçiren adamı sokağa bırakıp, gittiler

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2019 12:44 | Son Güncelleme

Rusya’da bir tramvayda seyahat eden yolcu bir anda felç geçirince tramvay durdurularak felç geçiren adam sokağa bırakıldı.

Rusya’nın Novosibirsk Oblastına bağlı Kirov şehrinde hareket halindeki bir tramvay durdu. Kapısı açılan tramvaydan 2 kişi kollarından ve bacaklarından tuttuğu bir kişiyi tramvaydan indirerek yol kenarına bıraktı. Ardından tramvay yoluna devam etti. Sokaktan geçen birçok kişide yerde yatan adamı umursamadan yanından geçerken 2 genç kadın yol kenarında yatan adamı görerek yardımına koştu. Genç kadınların ambulansı aramasıyla birlikte hastaneye kaldırılan adam hemen tedavi altına alındı.

Sokağa bırakılan adamın felç geçirdiği öğrenilirken felcin indiği andan itibaren yarım saat geçtiği ve bu nedenle felcin şiddetinin yüksek olduğu belirtildi.

VİCDANSIZLIK KAMERALARA TAKILINCA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz gün yaşanan olay 2 gün sonra güvenlik kameralarına takılınca Rusya’da büyük tepkiyle karşılandı. Rus halkının büyük tepki gösterdiği olayın üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı soruşturma açıldığını duyurdu.

Felç geçiren adamı tramvaydan aşağıya bırakanların ilk ifadesinde tramvaydan aşağıya bıraktıklarını fakat ambulansı arayarak hastanın konumunu belirttiklerini anlattıkları öğrenildi.

(İHA)

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rusya Moskova adam felç tramvay

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