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Transfer bombası patladı! Mert Hakan Yandaş için resmi teklif

28.04.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında Demi Grup Sivasspor'dan kadroya katılan Mert Hakan Yandaş'ı Kasımpaşa maçında takip eden scout ekipleri milli futbolcuyu beğendi. Transfer görüşmeleri başlarken Mert Hakan Yandaş'ın gelecek sezondan itibaren hangi takımda forma giyeceği ortaya çıktı. İşte son dakika transfer görüşmesinin tüm ayrıntıları...

Transfer bombası patladı! Mert Hakan Yandaş için resmi teklif

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş için transfer görüşmeleri menajerler aracılığıyla resmen başladı. Milli futbolcunun yeni adresi netleşti. İşte çok konuşulacak transferin ayrıntıları...

KRİTİK ALANYA DEPLASMANI

Fenerbahçe, Süper Lig'in son 5 haftasına girilirken lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sarı Lacivertliler yarın kritik Alanyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.Ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaran Sarı Kanarya, Alanyaspor karşısında da kazanarak galibiyet serilerine devam etmek ve şampiyonluğu son haftaya kadar kovalamak istiyor.

OYUNCULARIN KONSANTRASYONU DAĞILMASIN DİYE...

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Şampiyonluk yolunda oyuncuların konsantrasyonu dağılmasın diye tüm görüşmeler sezon sonuna bırakıldı. Fakat Sarı Lacivertlilere bazı futbolcular için resmi teklif gelmeye başladı.Bunlardan biri de Mert Hakan Yandaş... Sezon başında Demir Grup Sivasspor'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Mert Hakan Yandaş özellikle ligin ilk yarısında beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

BULUT DÖNEMİNDE PARLAYAMADI

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Erol Bulut döneminde istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan milli futbolcu Emre Belözoğlu ile adeta küllerinden doğdu. Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'in değişilmez isimlerinden yaptı.

TORINO'DAN MERT HAKAN YANDAŞ HAMLESİ

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Birçok kulüp Mert Hakan Yandaş'ı yakın takibe alırken İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun milli futbolcu için nabız yokladığı belirtildi. Torino scout ekibinin Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için birçok kez Kadıköy'e geldiği ifade edildi.İtalyan basınına yer alan habere göre Tornio, Serie A'da kalması durumunda Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile resmi transfer görüşmelerine başlayacak.

MENAJERLER ARACILIĞIYLA İLK TEKLİF

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İtalya Serie A'da zor günler yaşayan Tornio'nun Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yönetimine menajerler aracılığıyla teklif götürdüğü fakat resmi adımların Torino'nun ligdeki durumuna göre şekilleneceği belirtildi.Geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla kariyerinin en iyi sezonunu geride bırakan Mert Hakan Yandaş 36 maçta forma giymiş ve 10 gol 5 asistlik performans sergilemişti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hahaaua Psg ve madrid de 50 m euro teklif etmişler birbirine girmişler
torinoya allah başka zeval vermesin!!

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