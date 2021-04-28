Transfer bombası patladı! Mert Hakan Yandaş için resmi teklif

Şampiyonluk yolunda oyuncuların konsantrasyonu dağılmasın diye tüm görüşmeler sezon sonuna bırakıldı. Fakat Sarı Lacivertlilere bazı futbolcular için resmi teklif gelmeye başladı.Bunlardan biri de Mert Hakan Yandaş... Sezon başında Demir Grup Sivasspor'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Mert Hakan Yandaş özellikle ligin ilk yarısında beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in son 5 haftasına girilirken lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sarı Lacivertliler yarın kritik Alanyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.Ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaran Sarı Kanarya, Alanyaspor karşısında da kazanarak galibiyet serilerine devam etmek ve şampiyonluğu son haftaya kadar kovalamak istiyor.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş için transfer görüşmeleri menajerler aracılığıyla resmen başladı. Milli futbolcunun yeni adresi netleşti. İşte çok konuşulacak transferin ayrıntıları...

BULUT DÖNEMİNDE PARLAYAMADI

Erol Bulut döneminde istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan milli futbolcu Emre Belözoğlu ile adeta küllerinden doğdu. Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'in değişilmez isimlerinden yaptı.

TORINO'DAN MERT HAKAN YANDAŞ HAMLESİ

Birçok kulüp Mert Hakan Yandaş'ı yakın takibe alırken İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun milli futbolcu için nabız yokladığı belirtildi. Torino scout ekibinin Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için birçok kez Kadıköy'e geldiği ifade edildi.İtalyan basınına yer alan habere göre Tornio, Serie A'da kalması durumunda Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile resmi transfer görüşmelerine başlayacak.

MENAJERLER ARACILIĞIYLA İLK TEKLİF

İtalya Serie A'da zor günler yaşayan Tornio'nun Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yönetimine menajerler aracılığıyla teklif götürdüğü fakat resmi adımların Torino'nun ligdeki durumuna göre şekilleneceği belirtildi.Geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla kariyerinin en iyi sezonunu geride bırakan Mert Hakan Yandaş 36 maçta forma giymiş ve 10 gol 5 asistlik performans sergilemişti.



