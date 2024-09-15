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Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Rabiot'un yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama geldi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.09.2024 23:26
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Transfer döneminde Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Adrien Rabiot'nun merak edilen yeni takımı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya oldu. Fransız ekibi, Rabiot ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Rabiot'un yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama geldi...

Galatasaray'a transferi büyük gündem olan Adrien Rabiot'nun yeni takımı resmen belli oldu. Marsilya, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Rabiot ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

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Kulüpten yapılan açıklamada "Fransız milli orta saha oyuncu Adrian Rabiot ile prensipte anlaşmaya varıldı. Oyuncu, sağlık kontrollerini ardından Marsilya'ya resmi imzayı atacak." denildi.

SERBEST STATÜSÜNDEYDİ

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Juventus'la sözleşmesi sona eren ve 30 Haziran'dan bu yana serbest statüde olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon çıktığı 35 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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