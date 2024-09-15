Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Rabiot'un yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama geldi...

Galatasaray'a transferi büyük gündem olan Adrien Rabiot'nun yeni takımı resmen belli oldu. Marsilya, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Rabiot ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Kulüpten yapılan açıklamada "Fransız milli orta saha oyuncu Adrian Rabiot ile prensipte anlaşmaya varıldı. Oyuncu, sağlık kontrollerini ardından Marsilya'ya resmi imzayı atacak." denildi.

SERBEST STATÜSÜNDEYDİ

Juventus'la sözleşmesi sona eren ve 30 Haziran'dan bu yana serbest statüde olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon çıktığı 35 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.