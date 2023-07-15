Transfer haberi: Galatasaray'da rota değişti! Paredes'i beklerken, Manchester United'ın yıldızı için teklif yapıldı...

Transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezon için gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan ve Angelino'yu katan sarı - kırmızılılar, orta saha takviyesi için ise birçok önemli ismi gündemine almıştı.

PAREDES'İN KARARI BEKLENİYOR

PSG'den Leandro Paredes ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Arjantinli futbolcunun kararının gecikmesi nedeniyle diğer adaylara yöneldi.

GALATASARAY, FRED'E YÖNELDİ

Milliyet'in haberine göre sarı - kırmızılılar, Manchester United forması giyen Fred için harekete geçti.

5 MİLYON EURO

Haberde Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ancak İngiliz ekibinin beklentisinin yüksek olması nedeniyle önerilen parayı reddettiği ifade edildi.

Aslan'ın kısa süre içinde teklifini revize ederek yeniden masaya oturmayı hedeflediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 56 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

