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Transfer haberi: Galatasaray'da rota değişti! Paredes'i beklerken, Manchester United'ın yıldızı için teklif yapıldı...

15.07.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transfer dönemine Kaan Ayhan'ın bonservisini alarak ve Angelino'yu kadrosuna katarak giren sarı - kırmızılılarda orta alana yapılacak olan takviye merakla bekleniyor. PSG'den Leandro Paredes ile görüşmelerine devam eden Aslan'ın radarında bulunan bir diğer isim ise ortaya çıktı. Galatasaray, Manchester United'ın yıldızı Fred için teklifini sundu. İşte detaylar...

Transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezon için gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan ve Angelino'yu katan sarı - kırmızılılar, orta saha takviyesi için ise birçok önemli ismi gündemine almıştı.

PAREDES'İN KARARI BEKLENİYOR

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PSG'den Leandro Paredes ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Arjantinli futbolcunun kararının gecikmesi nedeniyle diğer adaylara yöneldi.

GALATASARAY, FRED'E YÖNELDİ

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Milliyet'in haberine göre sarı - kırmızılılar, Manchester United forması giyen Fred için harekete geçti.

5 MİLYON EURO

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Haberde Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ancak İngiliz ekibinin beklentisinin yüksek olması nedeniyle önerilen parayı reddettiği ifade edildi.

Aslan'ın kısa süre içinde teklifini revize ederek yeniden masaya oturmayı hedeflediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 56 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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