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Transfer haberleri: Fenerbahçe transferde gözünü fena kararttı! Chelsea 'Hazırız' dedi, yönetim Hakim Ziyech'i ikna etmek için seferberlik başlattı...

18.02.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'e verilen aradan sonra daha güçlü dönmeyi hedefleyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i katan sarı - lacivertliler, sahaya direkt olarak etki edecek bir transferin peşinde. Hakim Ziyech için daha önce Chelsea ile birçok kez temasa geçen Fenerbahçe'ye İngiliz devinden onay çıktı. İşte detaylar...

Transfer haberleri: Fenerbahçe transferde gözünü fena kararttı! Chelsea 'Hazırız' dedi, yönetim Hakim Ziyech'i ikna etmek için seferberlik başlattı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılan Türkiye'de federasyonun aldığı karar neticesinde profesyonel futbol müsabakaları, mart ayının başına kadar ertelenmişti. Bu süreçte afet bölgesine yardımlarını gönderen kulüpler, transfer çalışmalarını da sürdürdü.

KOLLAR YENİDEN SIVANDI

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Ara transfer döneminde kadrosuna Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i katan Fenerbahçe, 10 günlük ek süre tanınmasıyla birlikte yeniden harekete geçti. Sarı - lacivertliler, daha önce birçok kez temasa geçtiği ancak mutlu sona ulaşamadığı Hakim Ziyech için kolları tekrar sıvadı.

CHELSEA'DEN ONAY ÇIKTI

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Oyuncunun kulübü Chelsea'nin Fenerbahçe'ye Faslı yıldızı kiralamak için "Hazırız" mesajı gönderdiği kaydedildi. Bu durum sonrasında Kanarya'nın Ziyech'i ikna etmek için adeta bir seferberlik başlattığı ve kalan sürede transferi gerçekleştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

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Bu sezon Chelsea ile 18 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 1 asist kaydetti. Ziyech ayrıca Dünya Kupası'nda 4. olan Fas Milli Takımı'nın da liderleri arasında yer alıyordu.

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