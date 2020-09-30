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TRANSFER REKORU! Galatasaray'da Marcao'ya 25 milyon euro!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.09.2020 18:45 | Son Güncelleme

Galatasaray, yıldız savunmacısı Marcao için 25 milyon Euro istiyor. Roma ile sürdürülen görüşmelerin şu an için anlaşma noktasına geldiği öğrenildi. Bu transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı gelen haberler arasında. Eğer bu transfer 25 milyon euro'ya gerçekleşirse, daha önce Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon euroluk bedelle transfer olan Cenk Tosun'un rekoru kırılmış olacak. İşte tüm detaylar...

TRANSFER REKORU! Galatasaray'da Marcao'ya 25 milyon euro!

Transfer döneminin suskun takımlarından Galatasaray’da kritik gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig’de geçen 3 haftada en hazır takım görüntüsü çizen sarı-kırmızılılar; derbi Fenerbahçe mücadelesinde epey zorlanmıştı. Savunmada hatasız oynayan Galatasaray, hücumda organize olmak konusunda problemler yaşaması gözlerden kaçmadı.

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25 MİLYON EURO!

Brezilyalı Marcao, birçok Avrupa kulübünün gözdesi olmuş durumda… Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki stoperi için 25 milyon Euro’dan aşağı inmeye niyeti yok. Roma ile süren görüşmelerde anlaşma noktasına gelindiği belirtilirken bu transferin gerçekleşmesi durumunda Türkiye transfer rekoru kırılacak.

EN PAHALI TRANSFER OLACAK

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Marcao eğer Roma'ya 25 milyon euro bedelle transfer olursa, 22.5 milyon euroluk Cenk Tosun'un Everton'a transfer rekorunu kırmış olacak.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ben fenerbahceliyim şunu yürekten söylüyorum ne bu nede elif elmas 5m eurodan fazla eder..
Hiç gülesim yoktu 25 milyon euro muş vida iki olur buda
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