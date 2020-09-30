TRANSFER REKORU! Galatasaray'da Marcao'ya 25 milyon euro!

Transfer döneminin suskun takımlarından Galatasaray’da kritik gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig’de geçen 3 haftada en hazır takım görüntüsü çizen sarı-kırmızılılar; derbi Fenerbahçe mücadelesinde epey zorlanmıştı. Savunmada hatasız oynayan Galatasaray, hücumda organize olmak konusunda problemler yaşaması gözlerden kaçmadı.
Brezilyalı Marcao, birçok Avrupa kulübünün gözdesi olmuş durumda… Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki stoperi için 25 milyon Euro’dan aşağı inmeye niyeti yok. Roma ile süren görüşmelerde anlaşma noktasına gelindiği belirtilirken bu transferin gerçekleşmesi durumunda Türkiye transfer rekoru kırılacak.
Marcao eğer Roma'ya 25 milyon euro bedelle transfer olursa, 22.5 milyon euroluk Cenk Tosun'un Everton'a transfer rekorunu kırmış olacak.
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