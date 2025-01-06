Transfer sezonunun ilk bombası patladı! Galatasaray ezeli rakibinin yıldızı ile anlaştı... Resmi açıklama bekleniyor

13 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kulüpler görüşmelerini hızlandırırken ligin lideri durumunda bulunan Galatasaray'dan çok sürpriz bir hamle geldi.

EREN ELMALI GÜNDEMDE

Sports Digitale'in haberine göre sol bek bölgesi için arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da gündeme Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı geldi.

O DA İSTİYOR

Habere göre; Eren, kulüplerin anlaşması halinde bu transfere sıcak baktığı ve taraflar arasındaki pazarlıkta önemli mesafe alındığı da gelen bilgiler arasında.

24 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 1 asistlik performans gösterdi.