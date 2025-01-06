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Transfer sezonunun ilk bombası patladı! Galatasaray ezeli rakibinin yıldızı ile anlaştı... Resmi açıklama bekleniyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.01.2025 17:32
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Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray transferin en hareketli ekibi olarak öne çıkarken birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar özellikle sol bek mevki için bir isim arayışını sürdürürken ezeli rakibin yıldızı ile büyük oranda anlaştı. İşte detaylar...

Transfer sezonunun ilk bombası patladı! Galatasaray ezeli rakibinin yıldızı ile anlaştı... Resmi açıklama bekleniyor
Eren Elmalı

Eren Elmalı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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13 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kulüpler görüşmelerini hızlandırırken ligin lideri durumunda bulunan Galatasaray'dan çok sürpriz bir hamle geldi.

EREN ELMALI GÜNDEMDE

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Sports Digitale'in haberine göre sol bek bölgesi için arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da gündeme Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı geldi.

O DA İSTİYOR

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Habere göre; Eren, kulüplerin anlaşması halinde bu transfere sıcak baktığı ve taraflar arasındaki pazarlıkta önemli mesafe alındığı da gelen bilgiler arasında.

24 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 1 asistlik performans gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Trabzonspor son dakika galatasaray
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