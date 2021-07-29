Transferde büyük gün! Galatasaray Morutan'ı bitiriyor

Sarı- Kırmızılılar, Olimpiu Morutan transferinde çok önemli bir adım daha attı. 22 yaşındaki futbolcunun menaceri Vulturar, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelerek Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturacak. Genç oyuncunun kulübü FCSB'nin başkanı Becali ile gerçekleşen ilk görüşmenin olumlu geçtiği, bu ikinci hamleyle beraber transferin artık sonuçlanmasının beklendiği belirtiliyor. Morutan'ın da menaceriyle yaptığı son konuşmada, transferi için ne kadar kolaylık sağlanırsa, o kadar mutlu olacağını ilettiği öğrenildi.

HAGI'DEN ONAYLI

Aslan'ın hocası Fatih Terim de Morutan'ı kadrosunda görmeyi ne çok istediğini son basın toplantısında açıkça dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, genç Rumen için, "Top ayağındayken zevk veren bir oyuncu. Maliyeti bize uyarsa neden olmasın" ifadesini kullanmıştı. Scout ekibi tarafından teknik heyete önerilen ve Terim'den tam not alan Morutan'a, Hagi ve Popescu gibi isimlerin de olumlu referans verdiği bildirildi.

GEDSON'UN BÜTÇESİ ONA

Bu arada Galatasaray 'ın, yaklaşık 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini bulması beklenen Morutan transferinde, Gedson Fernandes'e ayrılan bütçeyi kullanacağı öğrenildi. Benfica'nın bir türlü genç oyuncuyu bırakmaya yanaşmaması sebebiyle, Sarı- Kırmızılılar'ın transferdeki yol haritasını bu şekilde güncellediği ve Morutan'a ağırlık verdiği kaydedildi.



