Transferde rota İngiltere'ye kaydı! ''Galatasaray ciddi bir ilerleme kaydetti''

Galatasaray devre arası ransfer döneminde takıma bir orta saha oyuncusu katmak isterken, İngiliz devi Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte için çalışmalar hızlandı. İşte aslanın hedefindeki oyuncu için yapmayı plandığı teklif...

''CİDDİ BİR İLERLEME KAYDETTİ!''

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre, "Galatasaray orta saha takviyesini satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirecek. Manchester forması giyen Ugarte ile ilgili Galatasaray ciddi bir ilerleme kaydetti. Oyuncu Manchester'da ciddi şans bulan bir isim değil. Daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Uruguaylı bir futbolcu. Muslera ve Torreira'dan dolayı yakınlıkları var oyuncunun.'' dedi.

HER AÇIDAN GALATASARAY'A UYUYOR!

Öte yandan Süzgün, ''Manchester kiralık olarak ayrılığa sıcak bakıyormuş. Çocuk da düzenli forma şansı giymek istiyor. Tam Galatasaray'ın aradığı kriterlerden bir tanesi. Kiralık olarak kadroya katarız, zorunlu bir opsiyon olmaz, ciddi anlamda maaş ve bonservis konusunda bir giderimiz olmaz diyor Galatasaray. Onyedika ve Ederson, orta saha için bu tarz isimler de var. Ancak bu isimlerin kulüplerinin bonservis beklentisi çok yüksek. O yüzden listede olsalar da bu tarz oyuncuların işinin zor olduğunu düşünüyorum. Galatasaray biraz daha az para harcamak, iyi futbolcu almak istiyor. Ugarte de böyle oyuncu." açıklamasında bulundu.

MUSLERA VE TORREIRA DEVREDE

Transferde belli bir aşamaya gelinirken, hem United’ın hem de oyuncunun transfere sıcak baktığı ve yakında anlaşma olabileceği belirtildi. Ayrıca Galatasaray'ın Uruguaylı isimlerinden Torreira ve eski kalecisi Muslera’nın da vatandaşlarıyla konuşup İstanbul'a gelmesi gerektiği telkinin de bulundular.