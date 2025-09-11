Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geldi...

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Jota Silva'nın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

KİRALIK GELECEK!

Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı, opsiyonun ise zorunlu olmayacağı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELDİ!

26 yaşındaki kanat, sağlık kontrollerinden geçmek ve Beşiktaş'a imza atmak için bugün İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan 26 yşındaki futbolcu, 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.226 dakika sahada kaldı.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Jota Silva'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.