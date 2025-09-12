Transferde son gün bombası patlıyor! Rangers'ın genç yıldızı Nicolas Raskin Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi...

Süper Lig’de yaz transfer dönemi bu gece sona eriyor. Yapılan yıldız transferlerinin ardından kadrolarına son rötuşları yapmak isteyen İstanbul takımları, taraftarlarına son bir hediye vermek istiyor. İstanbul’un 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Rangers’dan yıldız oyuncu Nicolas Raskin için resmen karşı karşıya kaldı.

DEVLER KARŞI KARŞIYA!

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre "Beşiktaş, Nicolas Raskin için Rangers'a teklif yaptı. Fenerbahçe'nin de devreye girdiği söyleniyor. Raskin Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor ama ikna edilebilir." ifadelerini kullandı.

KADROYA ALINMADI

STV’nin sıcak gelişme olarak verdiği haberde Nicolas Raskin, teknik direktör Russell Martin ile yaptığı görüşmelerin ardından cumartesi günü Hearts karşısında Rangers kadrosunda yer almayacak.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ…

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın yıldız oyuncunun alınması için yönetime direkt olarak talepte bulundu. Takımın orta saha rotasyonuna büyük katkı sağlayacağını düşünen Sergen Yalçın, transferin bitirilmesi için resmen devreye girdi.

TEDESCO ÖZEL OLARAK İSTEDİ

8 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Rangers forması giyen Nicolas Raskin ile ilgileniyor. Raskin de Fenerbahçe formasını giymeye çok sıcak bakarken, İstanbul’un 2 dev ekibi arasında seçim yapacağı öğrenildi. Sarı lacivertllerin yeni teknik adamı Tedesco, Belçika milli takımından tanıdığı oyuncusu için transferi önermiş ve yönetim son gün transferi bitirmek için büyük uğraş veriyor.