SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Transferde son gün bombası patlıyor! Rangers'ın genç yıldızı Nicolas Raskin Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi...

Süper Lig’de transferin son gününde bomba patlıyor. İstanbul’un 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe İskoçya’nın Glasgow Rangers takımının orta saha oyuncusu Nicolas Raskin için karşı karşıya geldi. Yıldız oyuncu bugün İstanbul’a gelebilir. İşte detaylar…

Transferde son gün bombası patlıyor! Rangers'ın genç yıldızı Nicolas Raskin Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi...
Burak Kavuncu
Nicolas Raskin

Nicolas Raskin

BEL Belçika
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Rangers FC
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’de yaz transfer dönemi bu gece sona eriyor. Yapılan yıldız transferlerinin ardından kadrolarına son rötuşları yapmak isteyen İstanbul takımları, taraftarlarına son bir hediye vermek istiyor. İstanbul’un 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Rangers’dan yıldız oyuncu Nicolas Raskin için resmen karşı karşıya kaldı.

DEVLER KARŞI KARŞIYA!

Transferde son gün bombası patlıyor! Rangers ın genç yıldızı Nicolas Raskin Beşiktaş ve Fenerbahçe yi karşı karşıya getirdi... 1

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre "Beşiktaş, Nicolas Raskin için Rangers'a teklif yaptı. Fenerbahçe'nin de devreye girdiği söyleniyor. Raskin Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor ama ikna edilebilir." ifadelerini kullandı.

KADROYA ALINMADI

Transferde son gün bombası patlıyor! Rangers ın genç yıldızı Nicolas Raskin Beşiktaş ve Fenerbahçe yi karşı karşıya getirdi... 2

STV’nin sıcak gelişme olarak verdiği haberde Nicolas Raskin, teknik direktör Russell Martin ile yaptığı görüşmelerin ardından cumartesi günü Hearts karşısında Rangers kadrosunda yer almayacak.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ…

Transferde son gün bombası patlıyor! Rangers ın genç yıldızı Nicolas Raskin Beşiktaş ve Fenerbahçe yi karşı karşıya getirdi... 3

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın yıldız oyuncunun alınması için yönetime direkt olarak talepte bulundu. Takımın orta saha rotasyonuna büyük katkı sağlayacağını düşünen Sergen Yalçın, transferin bitirilmesi için resmen devreye girdi.

TEDESCO ÖZEL OLARAK İSTEDİ

Transferde son gün bombası patlıyor! Rangers ın genç yıldızı Nicolas Raskin Beşiktaş ve Fenerbahçe yi karşı karşıya getirdi... 4

8 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Rangers forması giyen Nicolas Raskin ile ilgileniyor. Raskin de Fenerbahçe formasını giymeye çok sıcak bakarken, İstanbul’un 2 dev ekibi arasında seçim yapacağı öğrenildi. Sarı lacivertllerin yeni teknik adamı Tedesco, Belçika milli takımından tanıdığı oyuncusu için transferi önermiş ve yönetim son gün transferi bitirmek için büyük uğraş veriyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor, Andre Onana'yı resmen duyurduTrabzonspor, Andre Onana'yı resmen duyurdu
Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geldi...Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geldi...
Anahtar Kelimeler:
transfer Sergen Yalçın Glasgow Rangers son dakika beşiktaş fenerbahçe Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otel yangınında müdür önce otel yetkililerini aramış

Otel yangınında müdür önce otel yetkililerini aramış

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"

Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"

Trabzonspor, Andre Onana'yı resmen duyurdu

Trabzonspor, Andre Onana'yı resmen duyurdu

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

O anlar saniye saniye kayda geçti... Ali Koç konuşma yaparken düştü! Tüm salonun yüreği ağzına geldi

O anlar saniye saniye kayda geçti... Ali Koç konuşma yaparken düştü! Tüm salonun yüreği ağzına geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.