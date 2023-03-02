Transferlerin ardından ayrılık! Juan Mata için karar verildi, opsiyonu kullanılmayacak

Şampiyonluk yarışında en yakın rakibine 6 puan fark atan ve yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer dönemin birçok yıldız ismi kadrouna katan Sarı-Kırmızılılar son olarak Zaniolo'yu renklerine bağlarken, İtalyan yıldız ayağının tozuyla Alanyaspor karşısında oynanan hazırlık mücadelesinde ağları sarsmayı başarmıştı.

MATA İÇİN KARAR

Cimbom'da takıma katılan isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de vedalaşılması beklenirken, Manchester United ile yolları ayırdıktan sonra Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Juan Mata, için yeni bir karar alındı.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Sarı kırmızılı formayla süre bulmakta zorlanan 34 yaşındaki oyuncu, fazla forma şansı bulamasa da Florya'daki liderlik kabiliyeti, sınırlı süredeki katkısıyla alkış toplamayı başarsa da hücum hattındaki oyuncu fazlalığı nedeniyle opsiyonunun kullanılmaması ve tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verildi.

12 MAÇTA 3 GOL

Juan Mata, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 424 dakika süre buldu ve 3 gol atıp 2 asist yaptı.

