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Transfersizlikten ne yapacaklarını şaşırdılar! Sabrı taşan taraftarlar, havalimanında görülmemiş bir karşılamaya imza attı...

22.08.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın köklü kulüplerinden olan ve bir dönem La Liga ile Avrupa'da adından söz ettiren Malaga'nın taraftarları, görülmemiş bir harekete imza attı. İspanya 3. Lig 2. Grup'ta yer alan kulübün destekçileri, uzun süredir transfer yapmayan takımlarını protesto etmek amacıyla havalimanında toplandı. Sonrasında yaşananlar ise sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte detaylar...

Bir zamanlar La Liga ve Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla adından söz ettiren ancak şimdilerde 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malaga, oldukça zor günlerden geçiyor. Üst üste gelen başarısızlıklar sonucu özlenen geçmişine dönmekte güçlük çeken köklü kulübün taraftarlarından görülmemiş bir protesto geldi.

HAVALİMANINA GİTTİLER

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Malaga takımının destekçileri, uzun süre transfer yapmayan kulüp yönetimine tepki göstermek için havalimanında toplandı.

RASTGELE BİR TURİSTE FORMA İMZALATTILAR

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Onlarca taraftar, rastgele bir turisti çevirerek forma imzalattı. Turistin şaşkınlığı ise dikkat çekti.

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Malaga taraftarlarının bu protestosu, sosyal medyanın gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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