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Transilvanya'nın büyüleyici güzelliğini gözler önüne seren 7 fotoğraf

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 24.01.2019 10:40 | Son Güncelleme

Drakula'yı herkesin duymuş olduğuna eminiz! Bu makale Drakula ile ilgili olmasa da, onun efsanesinin yaşadığı yerde geçiyor.

Transilvanya'nın büyüleyici güzelliğini gözler önüne seren 7 fotoğraf

Fotoğrafçı Bram Stoker Romanya'nın ödüllü fotoğrafçılardan. Memleketi Transilvanya’yı tanıtmak için kamerayı eline alan Stoker oldukça iyi bir işe imza attı
Stoker, aynı yeri iki farklı mevsimde dronla fotoğraflayarak, photoshopta birleştirmiş ve ortaya muazzam bir iş çıkarmış.

İşte Bram Stoker'in havadan çektiği o fotoğraflar...

2 MEVSİM 1 YER

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PERİ ORMANI

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MEVSİM KUTUDA

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MERAK

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MEVSİM KARIŞIK

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YER

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SEZON

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Anahtar Kelimeler:
Transilvanya manzara Bram Stoker

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