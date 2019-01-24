Transilvanya'nın büyüleyici güzelliğini gözler önüne seren 7 fotoğraf

Fotoğrafçı Bram Stoker Romanya'nın ödüllü fotoğrafçılardan. Memleketi Transilvanya’yı tanıtmak için kamerayı eline alan Stoker oldukça iyi bir işe imza attı
Stoker, aynı yeri iki farklı mevsimde dronla fotoğraflayarak, photoshopta birleştirmiş ve ortaya muazzam bir iş çıkarmış.
İşte Bram Stoker'in havadan çektiği o fotoğraflar...
2 MEVSİM 1 YER
PERİ ORMANI
MEVSİM KUTUDA
MERAK
MEVSİM KARIŞIK
YER
SEZON
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