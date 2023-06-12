Transparan giyen Elsa Hosk derin dekoltesiyle nefes kesti! İçine hiçbir şey giymedi

Ünlü model Elsa Hosk sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Cesur tercihleriyle çok konuşulan Elsa Hosk bu defa derin dekolteli elbisesiyle adeta nefes kesti. Baştan aşağı transpran giyen ünlü modelin iddalı tarzı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Elsa Hosk payetli transparan derin dekolteli bir elbise giyip poz verdi. Ünlü modelin bu tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyada; 'Çok çarpıcı', 'Melek gibisin', 'En güzeli', 'Her yönüyle mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.

Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında dünyaya geldi. Birçok ünlü marka için çalışan ünl model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biri olarak biliniyor.

Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı. Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.

2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.





