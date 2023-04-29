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Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

29.04.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatı ve rol aldığı diziler ile adından söz ettiren Nesrin Cavadzade en son kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan’la ayrılığıyla gündem olmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık cesur pozlarıyla dikkat çeken Cavadzade transparan kıyafet giyip sütyensiz poz verdi.

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

En son Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, Bahar karakterine hayat vermişti. Güzelliği ile adeta büyüleyen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını paylaştı. Transparan kıyafeti ile sütyensiz poz veren Cavadzade adeta nefes kesti.

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40 yaşındaki ünlü oyuncu paylaşımına "Hoşluk, şıklık, kıyamet" notunu düştü. Ünlü ismin iddialı başka bir fotoğrafı da aynı gün sosyal medyada gündem oldu.

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Instagram kullanıcıları "Kraliçe", "Kıyafete eridim", "Makyaja bayıldım" yorumlarında bulundu.

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2007 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı yapımlar arasında Bizim Hikaye, Al Yazmalım, Yersiz Yurtsuz ve Küçük Ağa da bulunuyor.

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Ünlü isim Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

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