Transparan pantolon üstüne külot giyen Gülşen'e Erol Köse'den olay sözler!

Ünlü şarkıcı Gülşen, uzun bir aranın ardından Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Ancak şarkıcının, tercih ettiği sahne kıyafeti konseri gölgede bıraktı.

Transparan pantolonu ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Pantolonun üzerine siyah bir iç çamaşırı giyen Gülşen'in tarzı Erol Köse'yi rahatsız etti.

Erol Köse, Alaçatı’da sahne alan Gülşen’in kıyafetini ‘Maske mühim tabii! Nereye takılacağı da!’ notuyla paylaştı.

Konser için oldukça cüretkar bir kostüm tercih eden Gülşen için "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek? Seyirciye saygısı yok!", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumları yapıldı.

Erol Köse ve Gülşen bir dönem büyük aşk yaşamış ve magazin gündemine itiraflarıyla damga vurmuşlardı.



