Transparan tulum giyen Rita Ora derin göğüs dekoltesiyle mest etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri. Instagram'da 16,1 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcının paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor. Deri transparan tulumuyla pozlar veren Rita Ora dekoltesiyle nefes kesti.

2012 yılından beri profesyonel olarak müzikle uğraşan ünlü şarkıcının pozlarına takipçileri, ''Harika görünüyorsun'', ''Her zaman Rita Ora'', '' Çok güzelsin'' yorumlarında bulundular.

Kosova doğumlu Rita Ora, babasının sahibi olduğu barda sahne alarak şarkıcılığa başladı. Ünlü isim, genç yaşına rağmen kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya gelen Rita Ora, 26 Kasım 1990 yılında doğdu. Babası Besnik Sahatçiu, annesi ise Vera Sahatçiu'dur.

Arnavut olan Rita Ora, doğduktan bir yıl sonra İngiltere'ye taşındı. 32 yaşında olan şarkıcının Elana ve Don adında iki kardeşi vardır.



