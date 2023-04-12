MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Transparan tulum giyen Rita Ora derin göğüs dekoltesiyle mest etti

Transparan tulum giyen Rita Ora derin göğüs dekoltesiyle mest etti

12.04.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur tarzı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren İngiliz şarkıcı Rita Ora iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Deri transparan bir tulum giyen Rita Ora derin göğüs dekoltesiyle adeta takipçilerini mest etti.

Transparan tulum giyen Rita Ora derin göğüs dekoltesiyle mest etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri. Instagram'da 16,1 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcının paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor. Deri transparan tulumuyla pozlar veren Rita Ora dekoltesiyle nefes kesti.

2012 yılından beri profesyonel olarak müzikle uğraşan ünlü şarkıcının pozlarına takipçileri, ''Harika görünüyorsun'', ''Her zaman Rita Ora'', '' Çok güzelsin'' yorumlarında bulundular.

Rita Ora

Kosova doğumlu Rita Ora, babasının sahibi olduğu barda sahne alarak şarkıcılığa başladı. Ünlü isim, genç yaşına rağmen kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Rita Ora 2

Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya gelen Rita Ora, 26 Kasım 1990 yılında doğdu. Babası Besnik Sahatçiu, annesi ise Vera Sahatçiu'dur.

Rita Ora 3

Arnavut olan Rita Ora, doğduktan bir yıl sonra İngiltere'ye taşındı. 32 yaşında olan şarkıcının Elana ve Don adında iki kardeşi vardır.

Rita Ora 4

Rita Ora 5

Rita Ora 6

Rita Ora 7

Rita Ora 8

Rita Ora 9

İlginizi Çekebilir

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

 Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modelini sizin için inceledik

Hem rahat hem şık! Puma'nın beğenilen Shuffle modelini sizin için inceledik

 Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

 Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak zor değil! İşte yapmanız gerekenler

Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak zor değil! İşte yapmanız gerekenler

 Kullanıcılarından tam not alan 2023'ün en gözde robot süpürgeleri

Kullanıcılarından tam not alan 2023'ün en gözde robot süpürgeleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'da büyük kavga! Haymatlos ailesinde dede Galip Bey, kardeşiyle birbirine girdi: Stüdyo savaş alanına döndüMüge Anlı'da büyük kavga! Haymatlos ailesinde dede Galip Bey, kardeşiyle birbirine girdi: Stüdyo savaş alanına döndü
Sütyensiz pozuyla mest etti! “Dünyanın en güzel kadını”Sütyensiz pozuyla mest etti! “Dünyanın en güzel kadını”
Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...
Anahtar Kelimeler:
Rita Ora sosyal medya ünlü şarkıcı yaşında

En Çok Okunan Haberler

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi

Kamu işçisine toplu sözleşme ikramiyesi

Çengelköy'deki ‘Tarihi Çınaraltı’nda Zafer Partisi gerginliği! Ümit Özdağ’ın mekana giriş görüntülerini yayınladılar…

Çengelköy'deki ‘Tarihi Çınaraltı’nda Zafer Partisi gerginliği! Ümit Özdağ’ın mekana giriş görüntülerini yayınladılar…

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

İlginizi Çekebilir

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Hasan Can Kaya'da bombalar bitmiyor! Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Hasan Can Kaya'da bombalar bitmiyor! Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.