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Ağız sağlığımız için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı kullanmamız gerekiyor?

24.02.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde şarj edilebilir diş fırçalarının popülerliği artmaya devam ederken manuel mi yoksa elektrikli diş fırçası mı kullanmanız gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Eğer hâlâ bir seçim yapmadıysanız ve bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa avantajlarıyla ve dezavantajlarıyla her iki tipteki diş fırçası hakkında bilgi sahibi olmak için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Ağız sağlığımız için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı kullanmamız gerekiyor?

Normal diş fırçaları mı yoksa elektrikli diş fırçaları kullanmak mı ağız sağlığı için daha yararlı olur? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok seçenek bulabilmek mümkün hâle geldi. Kişisel alışkanlıklarınızı da göz önünde bulundurarak manuel mi yoksa şarj edilebilir diş fırçalarını mı kullanmanız gerektiği konusunda diş hekimlerinden yardım alabileceğiniz gibi ön bilgi sahibi olmak istiyorsanız gelin, hangi tip diş fırçası size uyabilir birlikte inceleyelim.

Pratik taşıma, bol seçenek!

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Manuel diş fırçaları hem maliyet bakımından düşük hem de çeşit olarak daha fazla ürün yelpazesine sahip. Günde en az iki kere ve iki dakika fırçalamak şartıyla manuel diş fırçaları, plak ve iltihap oluşumunu önleyebiliyor. Sert, orta ve yumuşak yapıda fırça özelliklerini de sunan manuel diş fırçaları, her yaşa ve her tarza uygun renkte, desenlerde üretiliyor.

Manuel diş fırçalarını marketten eczaneye pek çok yerde bulabilmek de mümkün. Ayrıca, fırçalar size elektrik ihtiyacı duymadan her an her yerde kullanım özgürlüğü tanıyor. Seyahat boy manuel diş fırçaları taşınabilirlik konusunda da büyük bir rahatlık sunuyor. Hafif olmaları sebebiyle çantanızda yer kaplamıyor.

Kararınız manuel diş fırçasından yanaysa Colgate Mikro İnce Gelişmiş Derin Temizlik Ekstra Yumuşak Diş Fırçası’nı tercih edebilirsiniz. Yumuşak ve inceltilmiş fırça yapısı ulaşılması zor alanları bile kolayca temizlemeye olanak sağlıyor. Özellikle hassas diş ve diş etleri için ideal bir ürün.

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Diş yapınıza uygun bir seçim yapmanız çok önemli

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Manuel diş fırçaları her ne kadar düşük maliyet ve çeşitlilik sunsa da kullanım bakımından ekstra dikkat ve özen gerektiriyor. Manuel oldukları için tamamıyla sizin hareketlerinize ve diş fırçalama sürenize bağlı olarak diş temizliği sağlıyor. Araştırmalara göre ülkemizde özellikle sert fırça kullanımı oldukça yaygın ve kullanıcılar fırçalama esnasında dişlere ve diş etlerine zarar verecek kadar baskı uygulayarak temizlik sağlamaya çalışıyorlar. Bu yüzden pek çok diş ve diş eti sorununu beraberinde getirmesi kaçınılmaz bir son olabiliyor.

Manuel diş fırçası konusunda öncelikle diş yapınıza göre uygun sertlikte fırça seçiminde bulunmalısınız. Bu konuda diş hekiminiz sizi yönlendirebilir. Ayrıca manuel diş fırçalarının hareketlendirilmesi kullanıcıya bağlı olduğu için herkes başarılı bir şekilde fırçalama işlemi gerçekleştiremeyebiliyor.

Peki ya teknolojinin bir mucizesi olan elektrikli diş fırçaları?

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Araştırmalara göre elektrikli ya da diğer bir deyişle şarj edilebilir diş fırçaları, manuel diş fırçalarına nazaran daha iyi bir ağız temizliği sağlıyor. Titreşimli ya da döner başlıklı cihazlar, dişlerin zor bölgelerine daha rahat bir şekilde ulaşabiliyor ve eşit derecede fırça hareketi sağlanabiliyor. Cihazlara bağlı olarak kendi içinde özelliklere ayrılsa da genel olarak otomatik yapıda oldukları için dişe zarar vermeden bir şekilde fırçalama işlemi gerçekleştirebiliyor.

Zamanlayıcı özelliği sunan elektrikli diş fırçaları, uygun fırçalama süresini kendi belirliyor. Ayrıca diş teli gibi ortodontik tedavi görenler için fırçalama işlemi zor bir süreç hâline geldiği için elektrikli diş fırçaları bu süreci kolaylaştırıp hızlandırabiliyor. Çocukların da ilgisini çeken elektrikli diş fırçaları, onlar için sağlıklı bir alışkanlığa dönüşebiliyor.

Gönlünüz elektrikli diş fırçalarından yanaysa ve kolaylığı tercih ediyorsanız Oral-B Vitality D100 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası’nı değerlendirebilirsiniz. En önemli özelliği, aynı yeri uzun süre fırçalamanız durumunda otuz saniyede bir titreşim bildiriminde bulunarak değiştirmenizi sağlıyor.

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İşlevsellik arıyorsanız elektrikli fırçalar doğru seçim olabilir

Ağız sağlığınız için normal diş fırçaları mı yoksa elektrikli diş fırçası mı kullanmamız gerekiyor?

Elektrikli diş fırçaları kullanım bakımından ve işlev yönünden manuel fırçaların önüne geçmeyi başarıyor. Cihazların değişebilir başlıkları, hijyenik ve pratik bir kullanım sunuyor. Her başlık, her cihaz için uygun olmayıp değişkenlik gösterebiliyor. Bu bakımdan, kimi kullanıcılara göre ulaşım konusunda manuel diş fırçalarına kıyasla dezavantajlı görünebilir.

Elektrikli diş fırçaları işlevsellik konusunda yarar sağlıyor olsa da manuel fırçalardaki kadar geniş bir seçeneğe sahip olmazlar. Bunun yanı sıra şarj edilebilir olmaları nedeniyle sizi bir elektrik kaynağına bağlı kılarlar. Fakat Philips One by Sonicare gibi pilli seçeneklerle bu dertten kurtulabilirsiniz.

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Farklı ihtiyaçlarınıza göre karar verebilirsiniz

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Hem manuel hem elektrikli diş fırçalarının avantaj ve dezavantajları bulunuyor. Her iki seçeneğin de farklı yönlerini gördüğünüz için tercih yapmak şimdi daha kolay bir hâle gelmiş olmalı. Hangisini tercih ederseniz edin, en önemli nokta ağız ve diş sağlığınız. Biliyorsunuz ki diş problemleri sindirim problemleri gibi rahatsızlıkları da beraberinde getirebiliyor. Önemli olan düzenli ve doğru bir biçimde ağız hijyeninizi sağlamanız gerektiği.

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