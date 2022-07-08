Sizi yormadan bütün evinizi pırıl pırıl yapıp köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Hayatına teknolojik ürünlerle kolaylık ve işlevsellik katmayı sevenlerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen robot süpürgeler, ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına hızla yetişiyor. Robot süpürgelerin akıllı haritalama yapan, otomatik şarj olmaya gidebilen, uygulama üzerinden kontrol edilebilen ve sessiz çalışan birçok modeli bulunuyor. Ayrıca çocuklu ve evcil hayvanlı evler için emniyet kilidi bulunan modeller de üretiliyor. Robot süpürge seçiminde modelin özelliklerinin yanı sıra tasarımı da önemli rol oynuyor. Birçok başarılı marka hem özellik hem tasarım açısından son derece zengin cihazlar üretiyor. Hazırsanız bu modelleri keşfedelim.

1. Tercihi her zaman kaliteden yana olanlara: Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge Mop 2 Pro

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En kaliteli robot süpüre markalarının başında gelen Xiaomi, kullanıcılarının yaşantısına pratiklik kazandıran birçok başarılı robot süpürge modelleri üretiyor. "En iyi robot süpürge hangisi 2021?" sorusunu soranların karşısına sıklıkla çıkan Xiaomi Mi Akıllı Robot Süpürge Mop 2 Pro, üstlendiği birbirinden önemli görevler sayesinde ev temizliğinde gözle görülür bir fark yaratıyor. Birbirinden farklı zemin tipleri üzerinde takılmadan hareket edebilen model, 3 farklı temizlik modu sunarak istenen temizlik türünün kolayca seçilmesine yardımcı oluyor. Süpürme, paspas, vakum ve ovma fonksiyonlarına sahip model; ev temizliğinde ihtiyaç duyulan performansı başarıyla sergiliyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

5200 mAh kapasitesindeki lityum iyon pili, şarj konusunda avantaj sunuyor.

Akıllı yapısı sayesinde parke, fayans, halı ve özel iç mekanlarda zemin tipine takılmadan süpürme işlemi yapabiliyor.

3000 Pa emiş gücü, maksimum seviyede temizlik avantajı yaratıyor.

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2. Temizliği dert etmeyin: Xiaomi Mi Robot 1C Vacuum Mop Kablosuz Süpürge

Piyasadaki en iyi robot süpürge çeşitleri arasında bulunan ve başarılı özellikleriyle bir adım öne çıkan Xiaomi Mi Robot 1C Vacuum Mop Kablosuz Süpürge, ev ve ofislerde arzu edilen hijyeni en kolay şekilde kullanıcılarına sunuyor. Yüksek kaliteli ABS ve metalden üretilen ürün, dayanıklılığıyla beğenileri kazanıyor. Görsel Dinamik Navigasyon Sistemi kullanan model, karmaşık mekânları bile hızlıca analiz edip haritalayabiliyor. Böylece engellere takılmadan başarılı bir süpürme performansı sergiliyor. İnce gövdesiyle avantaj yaratan ürün; koltuk, vitrin ve yatak altlarına rahatlıkla girip temizlik yapabiliyor. Otomatik şarj özelliği sayesinde bataryası %15'in altına düştüğünde cihaz, kendi kendine şarj olmaya gidebiliyor. Şarjı dolunca süpürme işlemine devam etmesi de cabası!

Modelin öne çıkan özellikleri:

2500 Pa emiş gücü sayesinde toz parçacıklarını kolayca emebiliyor.

Düşük enerji tüketimi özelliği elektrik faturalarına olumlu katkı sağlıyor.

2400 mAh bataryası sayesinde 90 dakikaya kadar temizlik işlemi yapabiliyor.

3. Uygun fiyatlı bir model arayanlar için: Xiaomi Mi Robot Vakumlu Paspas Mop 2 Lite

En iyi robot süpürge markası 2021 kategorisinde 1. sırada yer alan Xiaomi, bütçesi kısıtlı olan ve kaliteli bir robot süpürge almak isteyenlerin yüzlerini Xiaomi Mi Robot Vakumlu Paspas Mop 2 Lite modeliyle gülümsetiyor! Kompakt tasarımı sayesinde dar ve alçak alanlara rahatlıkla girebilen model, köşe bucak temizlik yapmak isteyen kullanıcıları memnun ediyor. Mobil uygulama desteği bulunan ürün, kolayca kontrol edilebiliyor. Böylece duruma göre farklı temizlik seçenekleri tercih edilebiliyor. Zikzak hareketleriyle temizlik yapabildiği için alandaki her noktayı eşit şekilde temizleyebiliyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

2200 Pa emiş gücü sayesinde toz, kıl, hayvan tüyleri ve yemek artıklarını kolayca emiyor.

450 ml toz toplama ve 270 ml su kapasitesi, uzun soluklu temizliklerde avantaj sunuyor.

81.3 mm uzunluk sayesinde alçak alanlara rahatça girip tozları süpürebiliyor.

4. İstediğiniz gibi kontrol edin: Roborock S5E52-00 Black Vacuum Cleaner S5 Max Siyah Robot Süpürge

Roborock S5E52-00 Black Vacuum Cleaner S5 Max Siyah Robot Süpürge, en iyi robot süpürge yorumlarına sahip modeller arasında bulunuyor. Kullanıcı yorumlarında sıklıkla kullanışlı ve performanslı yapısına değinilen ürün, modern ve şık tasarımıyla kullanıldığı ortama estetik bir görünüm kazandırıyor. Geliştirilmiş akıllı bataryası sayesinde 3 saat boyunca kesintisiz temizlik yapabilen cihaz, ev içerisindeki her alanın tertemiz kalmasına yardımcı oluyor. Akıllı uygulama desteği bulunan ürün, kullanıcıları tarafından kolaylıkla kontrol edilip yönlendirilebiliyor. Robot süpürgenin girmesi istenmeyen alanlar, uygulama üzerinden sanal bariyer oluşturularak kolayca engellenebiliyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Güçlü ve akıllı işlemcisi sayesinde rastgele bir rota çizmek yerine matematiksel hesaplamalar yaparak en iyi temizlik rotasını belirleyebiliyor. Böylece enerji tasarrufu sağlıyor.

Pratik tasarıma sahip olduğu için kolaylıkla açılıp temizlenebiliyor.

Sesli komutları kolayca algılayarak kolay kullanım avantajı sağlıyor.

5. Yeni teknolojileri keşfedin: Roborock S7 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge

En iyi robot süpürge önerileri istendiğinde adı sıklıkla geçen Roborock S7 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge, etkili temizlik için olmazsa olmaz denilecek birçok özelliğe sahip. Ürünün en önemli özelliği, akıllı yapısı sayesinde zemin ayrımı yapabilmesi sayılıyor. Böylece cihaz, sert yüzeylerde ıslak mop özelliği sayesinde paspaslama yaparken halı gibi yumuşak yüzeylere geldiğinde kendi kendine kolayca vakumlama moduna geçebiliyor. Akıllı kamera sistemine sahip model, lazer darbeleri kullanarak çevresini kolayca analiz edip en doğru şekilde ilerleyerek her alanı temizleyebiliyor. Ürünün Alexa, Google Asistan ve Siri gibi sanal asistanlarla uyumlu çalışabilmesi; kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Ürünün önemli özellikleri:

5200 mAh yüksek kapasiteli bataryası, uzun bir temizlik imkânı sağlıyor.

Dakikada 3000 kez fırçalama hızı sunan ürün, en zorlu lekeleri kolayca temizliyor.

2500 Pa emiş gücü sayesinde halı diplerindeki kırıntıları kolayca emebiliyor.

6. Üst seviye emiş gücü: Roborock Q7 Max Plus Siyah Akıllı Robot Süpürge

Siyah renkli robot süpürgelerden hoşlananlar için ideal bir seçenek olan Roborock Q7 Max Plus Siyah Akıllı Robot Süpürge, zarif tasarımının yanı sıra başarılı özellikleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcı yorumlarında robot süpürge kurulumunun son derece kolay olduğu ve pratik bir kullanım sunması bahsediliyor. Kauçuk malzemelerden üretilen dayanıklı fırçaya sahip model, güçlü vakum akışı ile toz ve pislikleri kolayca yakalayabiliyor. Mobil uygulama üzerinden rahatlıkla etkili şekilde kontrol edilebiliyor. Uygulama üzerinden robot süpürgenin girmesi istenmeyen alanlar için görünmez duvar oluşturulabiliyor.

Modelin önemli özellikleri:

4200 Pa yüksek emiş gücü sayesinde döşeme çatlakları arasındaki kirlere bile ulaşabiliyor.

Dolu şarjla 3 saate kadar kesintisiz temizlik yapabiliyor.

Çocuk kilidi özelliği sayesinde çocuk ve evcil hayvanların ürünü çalıştırmasının önüne geçiliyor.

7. Temizlikte en iyi yardımcınız olacak: Robogil Stella 500B 2022 Modüler Tasarım Robot Süpürge ve Robot Paspas

En iyi robot süpürge markaları arasında üst sıralarda yer alan ve kalitesiyle birçok kişiyi memnun eden Robogil, birbirinden başarılı robot süpürge modelleri üretiyor. En iyi robot süpürge karşılaştırmaları yapıldığında adı sıklıkla geçen Robogil Stella 500B 2022 Modüler Tasarım Robot Süpürge ve Robot Paspas, muhteşem bir temizlik performansı sergiliyor. Y harfi şeklinde hareket ederek tıpkı elle ovar gibi paspas yapabilen ürün, zor lekeleri kolayca temizleyebiliyor. Cihazın deterjan kullanımına uygun olması, onu diğer modellerden ayırıyor. Kolonya veya silikonsuz deterjan ile kullanılan model, paspas sırasında evleri ferahlatarak temizliyor. Amazon Alexa ve Google Home ile uyumlu çalışarak işlevsellik sunuyor.

Ürünün öne çıkan özellikleri:

5 farklı harita kaydetme özelliği sayesinde farklı evlerde kolayca kullanılabiliyor.

3000 mAh lityum iyon pili, yüksek bir verimlilik sergiliyor.

45 dB ses seviyesinde çalışarak gürültü yaratmıyor ve sessiz bir kullanım sunuyor.

8. Muhteşem performans: Robogil Luna-200 Türkçe Konuşan Robot Süpürge Lazer Navigasyonlu

Uygun fiyata alınabilecek en iyi robot süpürge seçeneği olan Robogil Luna-200 Türkçe Konuşan Robot Süpürge Lazer Navigasyonlu, 4 çekirdekli işlemcisi sayesinde son derece akıllı ve etkili performans sunarak temizliği dert edenlerin en büyük yardımcısı oluyor. Uygulama desteği sayesinde cihaz, cep telefonlarından kolayca kontrol edilebiliyor. Modelin kamera destekli navigasyonu sayesinde gerçek zamanlı obje tespiti yapabilmesi, en önemli özelliklerinden biri sayılıyor. Böylece ürün, engellere takılmadan temizliğe devam ediyor. Yumuşak ve sert zeminleri otomatik olarak algılayarak çalışma şeklini değiştirebiliyor. 4 farklı temizlik modu sunarak kullanıcılarına pratiklik sağlıyor.

Ürünün öne çıkan özellikleri:

Parke, seramik, mermer ve halı gibi birbirinden farklı zeminler üzerinde tam performans çalışabiliyor.

Akıllı yapısı sayesinde kablo ve halı püsküllerine asla takılmıyor.

600 ml toz haznesi, uzun süreli temizliklerde önemli rol oynuyor.

9. Engel tanımayan güçlü temizlik: Fakir 43004390 Robert Rs 770 Akıllı Robot Süpürge

Fakir markasının imzasını taşıyan Fakir 43004390 Robert Rs 770 Akıllı Robot Süpürge, en iyi robot süpürge 2021 kategorisindeki ürünler arasında bulunuyor. Yeni nesil akıllı lazer navigasyon sistemini kullanan ürün, çalışacağı ortamı hızlı şekilde analiz edebiliyor. Böylece en verimli temizlik rotalarını oluşturuyor. Çift döner fırçası sayesinde inatçı kir ve tozları kolayca kaldırıp emebiliyor. Yüksek emiş gücüyle kullanıcılarının takdirini kazanan model, güçlü donanımı sayesinde su sızıntılarına engel oluyor. Bu sayede güvenli bir temizlik sunuyor. Sesli ve ışıklı uyarı özellikleri sayesinde kullanıcılarını çalışma durumu hakkında bilgilendiriyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

4000 Pa'lık vakum gücü, muhteşem bir performans sergiliyor.

5200 mAh yüksek kapasiteli pile sahip model, bataryası azaldığında otomatik olarak şarj olmaya gidebiliyor.

Sessiz ve turbo gibi farklı çalışma seçenekleriyle kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

10. Tercihlerinize göre çalışan: Grundig Vcr 9031 Robot Süpürge

Modern ve sade tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan Grundig Vcr 9031 Robot Süpürge, "En iyi robot süpürge hangisi?" sorusunu soranlara en çok tavsiye edilen model. 360 derece lazer sensörü sayesinde cihaz, bulunduğu evin haritasını en doğru şekilde hafızasına kaydedebiliyor. Akıllı haritalama sayesinde zamandan tasarruf ederek pratik bir temizlik imkânı sunuyor. Mop özelliği sayesinde yerleri en iyi şekilde silerek kullanıcılarına kusursuz bir temizlik deneyimi yaşatıyor. Mobil uygulama desteği ile kolayca kontrol edilebilen ürün, çalışma zamanı ve program gibi tercihlerin belirlenmesine yardımcı oluyor. Cihazın yasak alan tanımlama özelliği, ürünün istenmeyen alanlara girmesini engelliyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Tam dolu şarjla 150 dakikaya kadar kesintisiz çalışabiliyor.

450 l kapasitesindeki toz filtresi, uzun temizliklerde fayda sağlıyor.

Mobil uygulama üzerinden hangi gün ve saatlerde çalışacağı otomatik olarak programlanabiliyor.

11. Şık ve zarif bir model: LENOVO Smart Robot Vacuum Cleaner T1

Evine her zaman şık tasarımlı ürünleri almayı sevenlerin mutlaka göz atması gereken LENOVO Smart Robot Vacuum Cleaner T1, piyasadaki en iyi robot süpürge modelleri arasında yer alıyor. Lenovo markasının kalitesini taşıyan ürün, tüm evi kendi başına temizleyebiliyor. Mobil uygulama kontrolüne imkân tanıyan model, uygulama üzerinden farklı zaman dilimlerinde otomatik çalışacak şekilde görevlendirilebiliyor. Yerleşik çoklu sensörlere sahip ürün, etrafını kolayca analiz ederek hareket ediyor. Bu sayede nesnelerle çarpışmıyor ve merdivenleri algılayarak aşağıya düşmüyor. Çok yüksek olmayan yapısı sayesinde koltuk ve dolap altı gibi en çok tutan bölgelere rahatça girebiliyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

5200 mAh bataryaya sahip ürün, 5 saat içerisinde şarj oluyor ve 150 dakika kesintisiz temizlik yapabiliyor.

Hepa filtre kullanarak üst düzey verimlilik sunuyor.

2700 Pa emiş gücüyle tozları rahatça yakalıyor.

12. En ucuz robot süpürge: Wiami Fx-7 Robot Süpürge

"En ucuz robot süpürge hangisi?" şeklinde araştırma yapanların karşısına sıklıkla çıkan Wiami Fx-7 Robot Süpürge, uygun fiyata alınabilecek en iyi robot süpürge modeli olarak biliniyor. 2200 Pa emiş gücüyle toz ve kırıntıları başarıyla yakalıyor. Akıllı ve güçlü donanıma sahip model, düşme ve çarpmalara karşı kendini başarıyla koruyor. 4 saat içinde şarj olan ürün, 140 dakika boyunca kesintisiz çalışabiliyor. Optik görüş navigasyonu sayesinde çevresini rahatlıkla algılayan cihaz, verimli bir temizlik için en doğru rotayı kendi başına belirleyebiliyor. Yer silme özelliğiyle kullanıcılarının beğenisini kazanan ürün, duvar takip özelliği ve yan fırçalarıyla etkileyici bir temizlik yapıyor.

Ürünün öne çıkan özellikleri:

500 ml toz ve 300 ml su kapasitesi sayesinde uzun süre temizlik yapabiliyor.

Otomatik şarj özelliğiyle kullanıcılarına yük olmadan ihtiyaç duyduğunda şarj ünitesine dönebiliyor.

61-70 dB arasındaki düşük çalışma sesiyle kullanıcılarını rahatsız etmiyor.

13. Güçlü uygulama kontrolü: Midea M7 Vacuum and Mop Akıllı Robot Süpürge

Robot süpürgesini dilediği gibi kontrol edip en verimli temizliğe ulaşmak isteyenlere Midea M7 Vacuum and Mop Akıllı Robot Süpürge öneriliyor. Modern görünümüyle evlere şıklık katan model, hem süpürme hem paspaslama yapabiliyor. Böylece kullanıcılarını temizlik derdinden kurtarıyor. Elektronik 3 seviyeli su deposu bulunan ürün; halı ve ahşap zeminlere hasar vermeden temizlik yapıyor. Uygulama üzerinden kolayca kontrol edilip çalışma performansı takip edilebilen cihaz; zamanlama, farklı mod seçimi, aksesuar kontrolü ve belirli alanların tekrar temizliği gibi seçenekler sunuyor. Google Asistan ve Alexa gibi sesli asistanlarla uyumlu çalışabilmesi de kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Akıllı haritalama özelliği sayesinde verimli bir temizlik gerçekleştiriyor.

Engelleri kolayca algılayıp yön değiştirebildiği için nesnelerle çarpışmıyor.

Farklı halı tipleri için en uygun emiş gücünü ayarlayabiliyor.

14. Kullanıcı dostu özellikler: NEABOT Nomo N2 Beyaz Çöp Kovalı Akıllı Robot Süpürge

En iyi robot süpürge markaları arasında bulunan Neabot, temizlik konusunda üstün performans sunan birçok robot süpürge modeli üretiyor. En iyi robot süpürge tavsiyesi isteyenlere sıklıkla önerilen NEABOT Nomo N2 Beyaz Çöp Kovalı Akıllı Robot Süpürge, gelişmiş çöp haznesinde 30 güne kadar çöp biriktirebiliyor. Böylece eve nadiren uğrayan veya çok yoğun çalışanların en büyük yardımcısı oluyor. Modelin temizlik sırasında şarjı azaldığında kendi kendine şarj olmaya gitmesi, en önemli özelliği sayılıyor. Şarj işlemi tamamlanınca cihaz, temizliğe hızlıca devam ediyor. 360 derecelik sensörleri sayesinde engelleri kolayca algılayıp kaçabiliyor. Ayrıca merdiven ve basamak gibi yerleri de önceden saptayarak düşmekten kaçınıyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

2700 Pa ultra emiş gücüne sahip model, 3 farklı güç seçeneği sunuyor.

Uygulama desteğiyle kolayca harita oluşturup bölge seçimi yapabiliyor.

Sesli komutları kolayca algılayıp yerine getirebiliyor.

15. Ultra ince gövde: NEABOT Nomo Q11 Toz Hazneli 4000 Pa Akıllı Robot Süpürge

En iyi robot süpürge modelleri arasında kalitesiyle öne çıkan NEABOT Nomo Q11 Toz Hazneli 4000 Pa Akıllı Robot Süpürge, yaratıcı tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanıyor. Yapılandırılmış ışık teknolojisi ve 3D görüntüleme algoritması sayesinde başarılı bir haritalama performansı ortaya koyuyor. Böylece her temizlik planında en iyi rotayı kendisi belirleyebiliyor. Önüne bekleyen bir engel çıktığında hızlıca akıllı sensörlerini devreye sokan model, çarpışmalardan başarıyla sıyrılıyor. Modelin ultra ince gövdesi, rahatlıkla kanepe altlarına girerek toz yuvalarını ortadan kaldırıyor. Şarj ünitesinde 2.5 l toz toplama haznesi bulunduran ürün, kullanıcılarını sıklıkla toz haznesi temizleme derdinden kurtarıyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

4 farklı düşme önleyici sensörü sayesinde güvenli bir kullanım sunuyor.

4000 Pa ultra emiş gücü, en derindeki toz ve kirlerin bile başarıyla emilmesini sağlıyor.

51-60 dB ses seviyesinde çalışan ürün, gürültü yaratmadığı için istenilen her saat rahatlıkla kullanılabiliyor.

16. Akıllı şarj sistemi: Lydsto R1-d Akıllı Robot Süpürge ve Paspas

Sunmuş olduğu üst düzey performans ve verimlilikle kullanıcılarını mutlu eden Lydsto R1-d Akıllı Robot Süpürge ve Paspas, en kaliteli robot süpürge çeşitleri arasında bulunuyor. Temizlik yaparken şarjı azaldığında ürün, müdahale edilmeye ihtiyaç duymadan kendi kendine şarj istasyonuna dönebiliyor. 4 farklı emiş gücü seçeneği sunarak temizliğin durumuna göre tercih yapılmasına imkân tanıyor. Güçlü emiş gücüyle adından söz ettiren model; halı dipleri ve döşeme aralarına sıkışmış ince toz, kalıntı, tüy ve kırıntıları kolayca emebiliyor. Cihazın mobil uygulaması, ev içerisinde farklı bölgeler oluşturulmasına olanak tanıyor. Ayrıca her bölge için farklı temizlik senaryoları belirleyebiliyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Akıllı haritalama özelliği sayesinde farklı zemin tiplerine kolayca uyum sağlıyor.

5200 mAh kapasitesinde lityum iyon pili, uzun saatler aralıksız temizlik yapılmasına imkân tanıyor.

Kenar takip özelliği sayesinde köşelerde birikmiş kirleri ortadan kaldırıyor.

17. Bütün yüzeylerde verimli temizlik: TEFAL RG7675 X-Plorer Serie 75 Mop Özellikli Evcil Hayvan Dostu Akıllı Robot Süpürge

Birbirinden başarılı özellikleriyle dikkat çeken ve en kaliteli robot süpürge modelleri arasında bulunan TEFAL RG7675 X-Plorer Serie 75 Mop Özellikli Evcil Hayvan Dostu Akıllı Robot Süpürge, avantajlı fiyatıyla dikkatleri üzerine topluyor. Tefal markasının imzasını taşıyan model; Auto Boost özelliği sayesinde halı, parke, fayans ve mermer gibi değişik yüzeylerde tam performans göstererek çalışmaya devam ediyor. Temizlik sırasında halı veya kilim üzerine geldiğinde optimum verimliliği sağlamak için gücünü otomatik ayarlayabiliyor. Şarjı bitmeye yaklaştığında hızlıca şarj istasyonuna dönerek şarj olabiliyor. Şarj tamamlandığında ise temizliğe kaldığı yerden devam ediyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Uzun ömürlü bataryası sayesinde tam dolu şarjla 120 metrekare alanı temizleyebiliyor.

Mobil uygulama üzerinden kontrol edilip çeşitli özelleştirmeler yapılabiliyor.

Farklı güç modları sunan model, eco modunda sessiz ve verimli bir performans sergiliyor.

18. Süper hızlı şarj: Electrolux Pure i92 PI92-6DGM Üçgen Tasarımlı Robot Süpürge

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Sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan ve etkili performansıyla kullanıcılarını büyüleyen Electrolux Pure i92 PI92-6DGM Üçgen Tasarımlı Robot Süpürge, başarılı özellikleriyle ideal bir robot süpürge seçeneği sunuyor. Lazer ve kamera tabanlı görüş sistemi sayesinde kolaylıkla haritalama yapan robot süpürge, temizlik öncesinde odadaki eşyaların kaldırılmasına ihtiyaç duymuyor. Akıllı lazer sistemi yardımıyla engelleri kolayca fark edip farklı yollardan geçebiliyor. Akıllı telefonlardan kolayca kontrol edilebilen uygulaması sayesinde, ürünün hangi bölgelerde hangi performansta çalışacağı seçilebiliyor. Bataryası azaldığında kendi kendine şarj olmaya gitmesinin yanı sıra hızlı şarj özelliğine sahip olması, kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Tam dolu şarjla 120 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor.

Üçgen tasarımı ve alçak yapısı sayesinde dar alan ve köşelerde başarılı bir temizlik performansı sergiliyor.

2 lazer işaretleyicisi ve yüksek çözünürlüklü kamerası sayesinde rahatlıkla yönünü bulabiliyor.

19. Yaşantınıza pratiklik katın: Homend Alex Laser 1282H Siyah Robot Süpürge

Hangi robot süpürgeyi alacağına bir türlü karar veremeyenlerin mutlaka şans vermesi gereken Homend Alex Laser 1282H Siyah Robot Süpürge, akıllı ve kullanıcı dostu özellikleri sayesinde temizlik konusunda fark yaratan bir kullanım sunuyor. Cihazın kullanıcı yorumlarında ürünün kolayca kurulduğuna ve uygulama üzerinden pratik şekilde kontrol edilebildiğine sıklıkla değiniliyor. Model, süpürme işleminin yanı sıra paspas yapabilme özelliğiyle kullanıcılarını sevindiriyor. 600 ml toz, 400 ml su haznesi ve 3 farklı damlatma ayarıyla süpürdüğü yerleri kolayca silerek bütün temizliği üstleniyor. Çift taraflı fırçası, başarılı şekilde dip köşe temizlik yapmasına katkı sağlıyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Laser Lidar özelliği sayesinde temizlik yapacağı evin milimetrik haritasını çıkarabiliyor.

Sessiz çalışma özelliğiyle evdekileri rahatsız etmiyor.

Yükseklik sensörü sayesinde merdivenleri kolayca algılayıp düşmekten kaçınıyor.

20. Geniş alanlar için: Yeedi Vac Station Akıllı Çöp İstasyonlu Robot Vacuum & Mop Süpürge

Geniş alanlı büyük evler için muhteşem bir seçenek olan Yeedi Vac Station Akıllı Çöp İstasyonlu Robot Vacuum & Mop Süpürge, verimli çalışma performansı ve pratik özellikleriyle kullanıcıların kalbini kazanıyor. Gelişmiş büyük hacimli çöp ünitesine sahip model, 30 güne kadar çöp biriktirebiliyor. Böylece kullanıcılarını sürekli çöp haznesi değiştirme derdinden kurtarıyor. 4 aşamalı temizleme sistemi ve üstün emiş gücü sayesinde sayesinde kir, yemek kırıntısı ve evcil hayvan tüylerini kolaylıkla temizleyebiliyor. Dolu bataryayla 200 dakikaya kadar aralıksız temizlik yapabilen ürün, geniş alanların etkili şekilde temizlenmesini sağlıyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Amazon Alexa ve Google Asistan desteği bulunan ürün, sesli komutları hızlıca algılayıp uygulayabiliyor.

Evi akıllı şekilde tarayıp haritalar oluşturabilen model, uygulama üzerinden kullanıcıların çeşitli çalışma programları seçmelerine imkân tanıyor.

3000 Pa emiş gücü ve 4 farklı aşama sunarak istenen ayarın kolayca belirlenmesini sağlıyor.

21. Halılarınız için endişelenmeyin: Yeedi Mop Station DVX46 Akıllı Mop İstasyonlu Robot Vacuum & Mop Süpürge

Hem süpüren hem paspas yapan robot süpürge modelleri arasında yer alan ve sıklıkla tavsiye edilen Yeedi Mop Station DVX46 Akıllı Mop İstasyonlu Robot Vacuum & Mop Süpürge, evlerin her zaman pırıl pırıl kalmasına yardımcı oluyor. Yüksek emiş gücü sunan model, zorlu kirlerin bile kolayca emilmesine yardımcı oluyor. 200 ml kapasitesindeki geniş su haznesi ve altıgen tasarımlı paspas braketleri sayesinde zeminin her tarafını eksiksiz bir şekilde silebiliyor. Üstün paspas performansıyla kullanıcılarını etkileyen model, yerleşik fanları aracılığıyla paspas sonrasında ıslak olan paspas pedlerini hızlıca kurutarak küflenme sorununun önüne geçiyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Dahili halı algılama özelliği sayesinde paspas yaparken halılara yaklaştığında çalışma durumunu değiştirebiliyor.

Yerleşik sensörleri sayesinde farklı zemin tiplerini kolayca analiz edip en uygun programda çalışabiliyor.

2500 Pa yüksek emiş gücü; kir ve kırıntıları anında temizliyor.

22. Evinize akıllı bir dokunuş: Hoover H-GO 300 HYDRO 2'si 1 Arada Robot Süpürge Akıllı Süpürme ve Paspaslama

Şık ve modern görünümüyle evlere tarz katan Hoover H-GO 300 HYDRO 2'si 1 Arada Robot Süpürge Akıllı Süpürme ve Paspaslama, performans odaklı özellikleri sayesinde başarılı ve verimli bir temizlik deneyimi sunuyor. Kumandası sayesinde temizleme programı, çalışma gücü gibi çeşitli seçeneklerin belirlenmesini sağlayan model; belirli zamanlarda otomatik çalışması için de programlanabiliyor. Böylece cihaz, evde kimse yokken bile temizlik yapabiliyor. Şarjı azaldığında yönlendirmeye ihtiyaç duymadan şarj ünitesine geri dönebiliyor. Ürünün sahip olduğu özellikler göz önünde bulundurulduğunda diğer modellere oranla bu cihaz, ekonomik bir avantaj sunuyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Akıllı haritalama ve hassas navigasyon özellikleri sayesinde en verimli temizlik rotalarını tespit edebiliyor.

Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde engellerden kolayca kaçabiliyor.

7/24 farklı çalışma planları belirleyebiliyor.

23. Etrafı temizlerken havayı da tazeler: ECOVACS Deebot T9 Robot Elektrikli Süpürge

En iyi temizlik yapan robot süpürge seçenekleri arasında yer alan ECOVACS Deebot T9 Robot Elektrikli Süpürge, 3 boyutlu haritalama teknolojisi kullanarak temizlik yapacağı evin her açısını başarıyla analiz edebiliyor. Akıllı telefonlar üzerinden uygulama aracılığıyla kontrol edilebilen model, evin belirli bölgelerinde farklı modlarda temizlik yapmak için görevlendirilebiliyor. Ayrıca ürünün girmesi istenmeyen alanlar için bazı bölgeler kapatılabiliyor. Yüksek kapasiteli bataryasıyla kullanıcılarını mutlu eden robot süpürge, tam dolu şarjla 175 dakika boyunca temizlik yapabiliyor. Hayvan tüylerini temizleme konusunda başarılı olan ürün, hava temizleme özelliği sayesinde kötü kokuların giderilmesine yardımcı oluyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Akıllı yapısı sayesinde etrafındaki nesneleri algılıyor ve çarpışma gibi sorunlar yaşatmıyor.

3000 Pa emiş gücü sayesinde farklı zemin tipleri üzerinde performans kaybı yaşamadan etkin temizliğe devam ediyor.

Entegre hava temizleyici özelliği, temizlik sırasında ferahlık sağlıyor.

24. Titizliğine özen gösterenler için: iRobot Roomba 693 Robot Süpürge

En iyi robot süpürge markaları sıralandığında zirvede yer alan iRobot, temizlik konusunda hassas olanların yüzlerini gülümsetecek birçok başarılı robot süpürge modeli üretiyor. Temizlik yapmada eşsiz performans sunarak evlerin tertemiz kalmasına yardımcı olan iRobot Roomba 693 Robot Süpürge, iRobot Home uygulaması üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor. Wi-Fi özelliği bulunan ürün, evde olunmayan zamanlarda verilen komut ve program seçenekleri algılayarak temizlik yapmaya başlayabiliyor. 180 dakika içinde hızlıca şarj olabilen ürün, 90 dakika boyunca temizlik yapabiliyor. Hafif yapısı ve tutma kolu sayesinde kolaylıkla taşınarak farklı alanlarda da kullanılabiliyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Geniş kapasiteli AeroVac toz toplama haznesi sayesinde sürekli hazne değişimine ihtiyaç duymuyor.

Karanlıkta bile temizliğe ara vermeden devam edebiliyor.

Yüksek verimli filtresi sayesinde en küçük partikülleri bile yakalıyor.

25. Evcil hayvanlı evler için ideal: iRobot Roomba S9+ Robot Süpürge

Evini her zaman en iyi şekilde temiz tutmak isteyenlerin radarına hızlıca giriş yapan en başarılı robot süpürge modellerinden biri olan iRobot Roomba S9+ Robot Süpürge, estetik tasarımıyla evlerin salonuna canlılık katıyor. Üst düzey navigasyon teknolojisi sayesinde ürün, evleri kolayca haritalayabiliyor. Kapsama alanını kolayca optimize edebilen model, sistemli şekilde ilerleyerek her alanı eşit temizliyor. Yüksek verimli filtresi sayesinde kedi ve köpek gibi evcil hayvanların yaydığı alerjenlerin %99’unu başarıyla hapsediyor. Gelişmiş sensörleri ve köşe fırçalarıyla köşe ve kenarları derinlemesine temizliyor. Ayrıca ürünün mobil uygulama üzerinden kolayca kontrol edilebilmesi, kullanıcıları memnun ediyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Üstün navigasyon özellikleri sayesinde akıllı haritalama yaparak evin her tarafını temizleyebiliyor.

Uygulama üzerinden robot süpürgenin bulunması, istenmeyen ortamlar veya yakın temasa girmesi üstenmeyen nesneler kolayca belirlenebiliyor.

Üç aşamalı geliştirilmiş emiş gücü sayesinde halı diplerine sıkışmış hayvan tüylerini kolayca emebiliyor.

26. Güvenli ve pratik özellikler: iRobot Roomba i7+ Robot Süpürge

En kolay kurulan robot süpürge modelleri arasında bulunan ve kullanıcı yorumlarında sıklıkla övgüyle bahsedilen iRobot Roomba i7+ Robot Süpürge, hijyen konusunda dikkat çeken birbirinden başarılı özellikler sunuyor. Mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen ürün, her bölge için farklı temizlik programları belirlenmesini sağlıyor. Normal bir ev yaşantısı gözetilerek tasarlanan ürün, halı saçakları veya uzatma kablolarına temas ettiği anda yönünü farklı tarafa çevirebiliyor. Böylece engellere takılmadan temizliğine devam ediyor. Akıllı sensörleri sayesinde merdiven veya boşluk algıladığında ilerlemeyi kesiyor. Böylece düşme ve devrilme gibi kazaların riskini ortadan kaldırarak güvenli bir kullanım sunuyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Hassas temaslı tamponu sayesinde mobilyalara ve perdelere zarar vermiyor.

Ürünün toz haznesi, kolaylıkla çıkarılıp temizlenebiliyor. Böylece her zaman hijyenik şekilde kullanılabiliyor.

Üstün navigasyon ve haritalama sistemi sayesinde evin her bölgesini tanımlayarak hafızasına kaydediyor.

27. Akıllı temizliğin keyfini çıkarın: Arzum AR4304 Robotek X4 LDS Akıllı Robot Süpürge

Başarılı ev ürünleriyle tanınan ve sıklıkla tercih edilen Arzum markası, robot süpürge alanında da kullanıcılarını mutlu edip onların hayatlarını kolaylaştıracak modeller üretiyor. Haritalama özelliği en iyi robot süpürge modellerinden biri olan Arzum AR4304 Robotek X4 LDS Akıllı Robot Süpürge, kullanıcı dostu özellikleriyle dikkatleri üzerine topluyor. Ürünün Lidar teknolojisi, hassas oda haritalaması yaparak en iyi temizlik yollarını kendisi belirliyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen robot süpürgenin hangi odalarda nasıl temizlik yapacağı kolayca seçilebiliyor. Döner fırça sistemiyle tozları kolayca yakalayabilen ürün, paspas özelliğiyle temizliği taçlandırıyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Akıllı haritalama sistemi sayesinde her odada etkin temizlik performansı sergiliyor.

Süpürme işlemi sırasında halı üzerine çıktığında otomatik olarak emiş gücünü yükselterek en derinlere sıkışmış kir ve kırıntıları süpürebiliyor.

Tam dolu şarjla 150 dakika boyunca temizlik yapabilen ürün, şarjı azaldığında otomatik şekilde şarj ünitesine dönebiliyor.

28. Uzun çalışma süresi: Anker Eufy Robovac X8 Hybrid Akıllı Robot Süpürge

Geniş evi olan ve uzun soluklu bir temizlik deneyimi için en iyi robot süpürgeyi arayanlara Anker Eufy Robovac X8 Hybrid Akıllı Robot Süpürge önerisi yapılıyor. Anker markasının kalitesini yansıtan model, ev temizliğinde kullanıcılarının en büyük yardımcısı oluyor. Hem ıslak hem kuru temizlik yapabilen robot süpürge, tam dolu şarjla 180 dakika boyunca ara vermeden temizliğe devam edebiliyor. Böylece ev içerisinde uzun süreli ve derin bir temizlik yapılabiliyor. Modern ve şık tasarımıyla evlere estetik bir görünüm sunan model; Google Asistan ve Amazon Alexa ile uyumlu çalışarak sesli komutları algılayabiliyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

250 ml kapasitesindeki geniş su haznesiyle 140 dakika boyunca paspas yapabiliyor.

Çift türbinli hava akışı sağlayarak evcil hayvan tüylerini başarıyla yakalayabiliyor.

Mobil uygulama üzerinden robot süpürgenin girilmesi istenmeyen banyo ve çocuk odası gibi alanlar kolayca belirlenebiliyor.

29. İhtiyaç duyduğunuz tüm özellikler: Tcl Sweeva2000 Robot Süpürge

Piyasadaki en iyi özelliklere sahip ve en kaliteli robot süpürge modellerinden biri olan Tcl Sweeva2000 Robot Süpürge, sade ve şık tasarımıyla evlere yeni bir soluk getiriyor. Temizlik konusunda üstün özellikler sunarak birçok işi kendisi halledebilen ürün, pek çok evin olmazsa olmaz ürünü olmaya aday! Uygun fiyatıyla önemli bir avantaj sunarak dikkatleri üzerine toplayan robot süpürge, ultra ince gövdesiyle dar ve alçak alanlara kolaylıkla girebiliyor. Böylece ev içerisinde temizlenmedik alan bırakmıyor. Kızılötesi sensör sistemi kullanan model, hızını çevresindeki eşyalara göre ayarlıyor. Böylece aniden mobilyalara çarpıp hasar vermemesinin yanında merdiven veya basamak gibi yüksek alanları kolayca algılayıp yönünü değiştirebiliyor. Uzaktan kumandayla kontrol edilip programlanabilen ürün, kullanıcıların evde olmadığı zamanlarda kendi kendine çalışıp temizlik görevini yerine getiriyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Yıkanabilir hepa filtresi sayesinde alerjen ve küçük tozların havaya geri dönmesi engelleniyor.

2900 mAh batarya kapasitesi sunan ürün, şarjı azaldığında kendi kendine şarj ünitesine dönebiliyor.

Çoklu fırça kombinasyonları sayesinde zemin aralarına ve halı diplerine sıkışmış kir, tüy ve tozları rahatlıkla yakalayabiliyor.

30. Mikrop ve bakterilere yer yok: ROBX R7 UV Sterilizasyon Akılı Çöp Boşaltma Üniteli Vacuum & Mop Robot Süpürge

Temizlik konusunda hassas olan ve evinde steril bir ortam yaratmak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken ROBX R7 UV Sterilizasyon Akılı Çöp Boşaltma Üniteli Vacuum & Mop Robot Süpürge, en iyi temizlik yapan robot süpürge modelleri arasında zirvede yer alıyor. Şarj istasyonunda toz toplama ünitesi de bulunduran model, temizlik sırasında toz haznesi dolduğunda üniteye geri dönüp toz boşaltımı yaparak temizliğe devam edebiliyor. Aynı şekilde şarjı azaldığında da istasyonuna dönerek şarj olabiliyor. Akıllı haritalama özelliği sayesinde evi tarayıp hafızasına kaydedebiliyor. Hem süpürme hem paspaslama işlemleri yapabilen model, temizlik sırasında karşılaştığı mikrop ve bakterileri ortadan kaldırıyor. Yön fırçalarıyla köşelerde biriken kir ve tozları rahatlıkla süpürebiliyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Antibakteriyel sterilizasyon sağlayarak evleri hijyenik tutuyor.

5200 mAh yüksek kapasiteli batarya, uzun saatler boyunca temizlik yapılmasını sağlıyor.

Lidar sensör sayesinde evin yapısını otomatik olarak hızlıca tarayıp haritalandırabiliyor.

31. Modern tasarım: Dreame Vacuum Mop L10 Pro Robot Süpürge

Modern ve zarif tasarımıyla görenlerin beğenisini toplayan model, özellikleriyle kullanıcılarının takdirini de kazanmayı başarıyor. Piyasada alınabilecek en iyi robot süpürge olan Dreame Vacuum Mop L10 Pro Robot Süpürge, 4000 Pa vakum gücüyle derinlerdeki kir ve tozları başarıyla temizleyebiliyor. Temizlik sırasında şarjı azaldığında otomatik şarj olmaya gidebilen robot süpürge, şarj dolumu sonrası temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor. Mobil uygulama üzerinden kolayca kontrol edilebilen modelin hangi alanlarda temizlik yapacağı seçilebiliyor.

Modelin öne çıkan özellikleri:

Sesli komutları kolayca algılayıp uygulayabiliyor.

5 katmanlı gürültü azaltma sistemi sayesinde evdekileri rahatsız etmeden sessizce temizlik yapabiliyor.

LDS navigasyon ve SLAM algoritmi sayesinde evleri oda oda haritalayabiliyor.