Transparan üstüyle olay olmuştu! Fenomen Merve Yalçın iç çamaşırlı poz verdi

Son dönemlerin hızla yükselen fenomenlerinden biri olan Merve Yalçın, şu sıralar cesur pozlarıyla magazin gündemine gelmeye başladı. İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Yalçın, son pozuyla olay oldu.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZ VERDİ!

Merve Yalçın ayna karşısında iç çamaşırıyla poz verdi.

O pozu, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Instagram'ı sık sık kullanan fenomen, hayat stilini göz önünde yaşıyor.

Fenomen, cesur pozlarıyla çok sayıda etkileşim alıyor.

TRANSPARAN ÜSTÜYLE OLAY OLMUŞTU

Merve Yalçın geçtiğimiz günlerde transparan üstüyle gönderi paylaşmış ve binlerce beğeni almıştı.

O poza, "Bu ne güzellik", "Çok iyi görünüyorsun" gibi yorumlar gelmişti.





