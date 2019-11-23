Travma geçirmiş çocuklar için tasarlandılar!

Tasarlanmış nesneler duygusal travmaları iyileştirmeye yardımcı olabilir mi? Nienke Helder, cinsel istismara uğramış kadınlar için tasarladığı Sexual Healing Tools (Cinsel Rehabilitasyon Kiti) ile bu soruya olumlu yanıt veren tasarımcılardandı. İşin biraz da neşeli ve deneysel uçlarına doğru ilerlersek Rui Sun’ın tasarladığı Emotional First Aid Kit (Duygusal İlk Yardım Kiti) de anmadan geçemeyeceğimiz işlerden. Yine Elizabeth Commandeur ve Mark Starmach tarafından bir duygusal ihtiyaçlar otomatı olarak tasarlanan Intangible Goods ve Lara Défayes’in akıllı telefonunu elinden düşürmeyenler için yaptığı absürt FOMO Survival Kit (FOMO Hayatta Kalma Kiti) önemli çalışmalardandı. İsrailli tasarımcı Yaara Nusboim’in tasarladığı Alma bebekleriyle bu terapi setlerine bir yenisi daha eklendi.

