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Tren, otomobili biçti!

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 20:48 | Son Güncelleme

ABD'de bir otomobil sürücüsü gelen treni fark etmeyince korkunç bir kaza meydana geldi. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'de hemzemin geçitte trenin geçmesini bekleyen araç hareket ettiği sırada diğer taraftan gelen treni fark etmeyince, hızla gelen tren otomobile çarptı.

Feci kaza kameraya anbean böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
abd tren otomobil

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