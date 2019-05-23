Tren, otomobili biçti!

ABD'de hemzemin geçitte trenin geçmesini bekleyen araç hareket ettiği sırada diğer taraftan gelen treni fark etmeyince, hızla gelen tren otomobile çarptı.
Feci kaza kameraya anbean böyle yansıdı.
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Meteoroloji duyurdu: Bugünden itibaren...
Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular