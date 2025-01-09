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Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Atilla Karaoğlan...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.01.2025 21:35
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Atilla Karaoğlan...

Süper Lig'in 19. haftasının maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi

13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

12 Ocak Pazar

13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Ocak Pazartesi

20.00 Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig galatasaray
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