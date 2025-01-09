Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Atilla Karaoğlan...

Süper Lig'in 19. haftasının maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
11 Ocak Cumartesi
13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
12 Ocak Pazar
13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın
19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Ocak Pazartesi
20.00 Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
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