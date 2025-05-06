Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken TFF'den karar! Resmen açıklandı...

Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken TFF'den yapılan açıklamayla 36. haftanın maç programı belli oldu.

MAÇLAR AYNI GÜN VE SAATTE

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı belirtildi.

Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)