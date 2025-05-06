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Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken TFF'den karar! Resmen açıklandı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de son haftalara girilirken kalan son 3 haftanın programıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken TFF'den karar! Resmen açıklandı...
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken TFF'den yapılan açıklamayla 36. haftanın maç programı belli oldu.

MAÇLAR AYNI GÜN VE SAATTE

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı belirtildi.

Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:

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17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)

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Süper Lig son dakika karar tff
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