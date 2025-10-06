Mynet Trend

Trenin üstüne çıkıp, sörf yapıyorlar! İki genç kız korkunç şekilde hayatını kaybetti

New York’ta hareket halindeki trenin üstüne çıkan iki genç kız feci şekilde can verdi. Tehlikeli yolculuk ülke gündemine oturdu. İki genç kız, 15 kişilik arkadaş gruplarından ayrılarak trenin üstüne çıkıp burada yolculuk etmek istedi. Ancak tehlikeli oyunun sonu kötü bitti. Yetkililer, tehlikeli akımın sosyal medyada yayıldığını ve ölümlerin her yıl arttığını dile getirdi.

Çiğdem Sevinç

ABD'nin New York kentinde, trenin üstüne çıkan iki genç kız hayatını kaybetti. Olay Brooklyn'de sabaha karşı 3 sularında meydana geldi. 13 yaşındaki bir kız ve yaşı 13 ile 18 arasında olduğu tahmin edilen diğer bir genç kız, trenin en arka vagonunun üstünde baygın bulundu. İkisinin de olay yerinde öldüğü belirlendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR

Yetkililer, kızların yaklaşık 15 kişilik bir genç grubuyla birlikte trende hareket ettiklerini, sonra trenin üstüne çıktıklarını söyledi.

Bu tehlikeli hareket "subway surfing" (tren sörfü) olarak biliniyor. Gençler, hareket halindeki trenin üstüne çıkıyor ve bunu bazen videoya alıp sosyal medyada paylaşıyor.

SAYI HER SENE GİDEREK ARTIYOR

New York’ta bu yıl bu şekilde ölenlerin sayısı beşe çıktı. Geçen yıl altı çocuk ölmüştü.

New York Toplu Taşıma Başkanı, “Bu bir oyun değil, çok tehlikeli. Çocuklarınıza anlatın,” diyerek aileleri uyardı.

Polis, bu tür olaylara karışan çocukların sayısının arttığını, bazı çocukların sadece 9 yaşında olduğunu söyledi.

