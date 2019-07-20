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Trezeguet 11 milyon Euro'ya Aston Villa'ya gidiyor

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 20.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Mısır'lı futbolcusu Trezeguet için Aston Villa ile anlaşma sağladı. Adı Türk kulüpleriyle anılan yıldız orta saha oyuncusu Trezeguet gelecek sezon İngiltere'de mücadele edecek.

Trezeguet 11 milyon Euro'ya Aston Villa'ya gidiyor

Kasımpaşa, Mısır'lı futbolcusu Trezeguet için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile anlaşma sağlandı. TRT Spor'un haberine göre; adı Türk kulüpleriyle anılan yıldız orta saha oyuncusu gelecek sezon İngiltere'de mücadele edecek.

Mısırlı futbolcu tatilinin ardından Kasımpaşa'nın yeni sezon çalışmalarına katılmıştı. İç transferde sıklıkla adı Galatasaray ile anılan Mısırlı futbolcu, Uluslar Kupası'nda gösterdiği iyi performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Trezeguet tatilinin ardından Kasımpaşa'nın yeni sezon çalışmalarına katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa Kasımpaşa spor toto süper lig

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