Tribünler tepki göstermişti! Szymanski'den oyundan çıkarken olay hareket... Kerem Aktürkoğlu şaştı kaldı!

Fenerbahçe’nin Karagümrük’ü 2-1 yendiği maçta oyuna sonradan giren Szymanski, kaçırdığı net pozisyon sonrası taraftarın tepkisini topladı. Morali bozulan Polonyalı yıldız, maç bitiminde Mert Müldür’ün tesellisini reddederken, bu anlar dikkat çekti. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Talisca’nın penaltıdan ve Asensio’nun kaydettiği gollerle rakibini mağlup eden sarı-lacivertlilerde, mücadeleye yedek başlayan Sebastian Szymanski ise karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

KAÇIRDIĞI GOL SONRASI TEPKİ

Tribünler tepki göstermişti! Szymanski den oyundan çıkarken olay hareket... Kerem Aktürkoğlu şaştı kaldı! 1

Dakikalar 78'i gösterirken Dorgeles Nene’nin yerine oyuna giren Polonyalı futbolcu, ceza sahasında yakaladığı net pozisyonu gole çeviremedi. Kaçırdığı fırsat sonrası tribünlerden yükselen ıslık sesleri Szymanski’nin moralini bozdu.

MAÇ SONU TARAFTARA GİTMEDİ

Tribünler tepki göstermişti! Szymanski den oyundan çıkarken olay hareket... Kerem Aktürkoğlu şaştı kaldı! 2

Karşılaşmanın son anlarında yuhalanan Sebastian Szymanski, maçın ardından takımla birlikte taraftara gitmedi. Bir hayli üzgün olduğu görünen Polonyalı orta saha oyuncusu doğrudan soyunma odasına gitti.

ARKADAŞININ ELİNİ İTTİ

Tribünler tepki göstermişti! Szymanski den oyundan çıkarken olay hareket... Kerem Aktürkoğlu şaştı kaldı! 3

Karşılaşma bitiminde doğrudan soyunma odasının yolunu tutan yıldız oyuncunun oldukça üzgün olduğu görüldü. Takım arkadaşı Mert Müldür moral vermek için yanına geldiğinde Szymanski, elini iterek teklifi geri çevirdi. Bu anlara tanık olan Kerem Aktürkoğlu ise şaşkın bakışlarla olayı izledi.

İŞTE O ANLAR...

Tribünler tepki göstermişti! Szymanski den oyundan çıkarken olay hareket... Kerem Aktürkoğlu şaştı kaldı! 4

Tribünler tepki göstermişti! Szymanski den oyundan çıkarken olay hareket... Kerem Aktürkoğlu şaştı kaldı! 5

Tribünler tepki göstermişti! Szymanski den oyundan çıkarken olay hareket... Kerem Aktürkoğlu şaştı kaldı! 6

