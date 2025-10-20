Tribünler tepki göstermişti! Szymanski'den oyundan çıkarken olay hareket... Kerem Aktürkoğlu şaştı kaldı!

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Talisca’nın penaltıdan ve Asensio’nun kaydettiği gollerle rakibini mağlup eden sarı-lacivertlilerde, mücadeleye yedek başlayan Sebastian Szymanski ise karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

KAÇIRDIĞI GOL SONRASI TEPKİ

Dakikalar 78'i gösterirken Dorgeles Nene’nin yerine oyuna giren Polonyalı futbolcu, ceza sahasında yakaladığı net pozisyonu gole çeviremedi. Kaçırdığı fırsat sonrası tribünlerden yükselen ıslık sesleri Szymanski’nin moralini bozdu.

MAÇ SONU TARAFTARA GİTMEDİ

Karşılaşmanın son anlarında yuhalanan Sebastian Szymanski, maçın ardından takımla birlikte taraftara gitmedi. Bir hayli üzgün olduğu görünen Polonyalı orta saha oyuncusu doğrudan soyunma odasına gitti.

ARKADAŞININ ELİNİ İTTİ

Karşılaşma bitiminde doğrudan soyunma odasının yolunu tutan yıldız oyuncunun oldukça üzgün olduğu görüldü. Takım arkadaşı Mert Müldür moral vermek için yanına geldiğinde Szymanski, elini iterek teklifi geri çevirdi. Bu anlara tanık olan Kerem Aktürkoğlu ise şaşkın bakışlarla olayı izledi.

İŞTE O ANLAR...