SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Tribünlerden tepki: Şenol Güneş istifa!

Tribünlerden tepki: Şenol Güneş istifa!

02.09.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadağ ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldığımız maçın ardından tribünler 'Şenol Güneş istifa' tezahüratları yaptı.

Tribünlerden tepki: Şenol Güneş istifa!

A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kalmasının ardından Beşiktaş Park'taki taraftarlar Şenol Güneş için 'istifa' tezahüratlarında bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya'ya karşı da 2 farklı öne geçmemize rağmen 3-3 biten maçın ardından Karadağ karşısında da 2-0 öne geçmemize rağmen 2-2 berabere kaldık. EURO 2020'de de istenilen sonucun gelmemesi sonrası Karadağ maçındaki beraberlik tribünlerin tepkisini çekti.

Karadağ'ın Radunovic ile 90+7'de bulduğu beraberlik golü sonrası santrayla beraber mücadele sona erdi ve Şenol Güneş'e tepkiler yükseldi.

Beşiktaş Park'taki 17 bin taraftarın büyük bir kısmı 'Şenol Güneş istifa' tezahüratları yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklamasıBeşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması
DSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilirDSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilir
M. United Ronaldo'nun maliyetini açıkladıM. United Ronaldo'nun maliyetini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Kızı Bodrum'dan paylaştı! "Buralar alev aldı"

Kızı Bodrum'dan paylaştı! "Buralar alev aldı"

Transfer yattı! Nedeni şaşkına çevirdi

Transfer yattı! Nedeni şaşkına çevirdi

Diego Rossi, Kahramanmaraşlı çıktı!

Diego Rossi, Kahramanmaraşlı çıktı!

Cesur paylaşıma 20 dakikada beğeni yağdı

Cesur paylaşıma 20 dakikada beğeni yağdı

Ezeli rakibe mi gidiyor? Menajeri açıkladı

Ezeli rakibe mi gidiyor? Menajeri açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.