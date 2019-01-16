Trolltunga kayalığı ziyaretçi akınına uğruyor

Trolltunga kayalığı yerden 950 metre yüksekte bir kaya çıkıntısı ve dünyanın en muhteşem manzaralarından biri.

Akın akın geliyorlar

Norveç’te Ringedalsvatnet Gölü’nün kıyısında bulunan ‘Trolltunga’ Instagram tutkunlarının uğrak noktası haline gelmiş durumda.

Fiyortlarıyla ünlü Norveç'in Odda kentinin Skjeggedal kasabasındaki bu kaya parçası daha önceleri ülkeye gelen ve özellikle treking sporuyla ilgilenen turistlerin ilgisini çekiyordu. Görünümü nedeniyle "Troll'un Dili" adı verilen bu kaya parçasına 5 saatlik bir yürüyüşle ulaşılabiliyor. Kaya parçası deniz seviyesinden 950 metre yükseklikte bulunuyor.

Sosyal medya fenomenleri bu bölgede öyle sıra dışı fotoğraflar paylaştı ki artık bölge ziyaretçi akınına uğruyor. Herkes kayalığın ucuna gidip poz veriyor.

Hatta kayalıkta fotoğraf çektirmek isteyenler saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.