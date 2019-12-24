Tropikal meyveler nelerdir? İşte üreticilerin yüzünü güldüren meyveler

Gazipaşalı çiftçiler, son yıllarda bakımı daha kolay, getirisi daha yüksek olan ve pazar sorunu bulunmayan tropikal meyve üretimine yöneldi. Muz ve avokadoyla başlayan üretime zamanla longan, passiflora (çarkıfelek), mango, Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee), papaya, ejder meyvesi, guava, kahve ve çikolata meyvesi eklendi.

Aroması ve lezzetiyle dikkati çeken ejder meyvesinin tanesi 25, büyüklüğüne göre mangonun tanesi 10 ila 60 liradan alıcı buluyor. Yine adet olarak Yıldız meyvesi (star fruit) 15, longan 20, passiflora 8, papaya 12 liradan, liçinin ise kilogramı 150 liradan satılıyor.

Kentte en fazla muz ve avokado üretiliyor. Bu meyveler, Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Diğer tropikal meyveler, üretim miktarı yeterli olmadığı için lüks otellerde, büyük marketlerde ve pazarlarda satışa sunuluyor.

Turistler, turlarla tropikal meyvelerin üretildiği bahçeleri gezip alışveriş yapıyor. 2 bin ailenin 20 bin dekar alanda tropikal meyve ürettiği Gazipaşa'da çiftçiler, daha fazla meyve yetiştirerek dünya pazarına açılmayı hedefliyor.