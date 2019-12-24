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Tropikal meyveler nelerdir? İşte üreticilerin yüzünü güldüren meyveler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tropikal meyve üretimi yapan çiftçinin yüzü yüksek getiri sayesinde gülüyor.

Gazipaşalı çiftçiler, son yıllarda bakımı daha kolay, getirisi daha yüksek olan ve pazar sorunu bulunmayan tropikal meyve üretimine yöneldi. Muz ve avokadoyla başlayan üretime zamanla longan, passiflora (çarkıfelek), mango, Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee), papaya, ejder meyvesi, guava, kahve ve çikolata meyvesi eklendi.

Aroması ve lezzetiyle dikkati çeken ejder meyvesinin tanesi 25, büyüklüğüne göre mangonun tanesi 10 ila 60 liradan alıcı buluyor. Yine adet olarak Yıldız meyvesi (star fruit) 15, longan 20, passiflora 8, papaya 12 liradan, liçinin ise kilogramı 150 liradan satılıyor.

Kentte en fazla muz ve avokado üretiliyor. Bu meyveler, Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Diğer tropikal meyveler, üretim miktarı yeterli olmadığı için lüks otellerde, büyük marketlerde ve pazarlarda satışa sunuluyor.

Turistler, turlarla tropikal meyvelerin üretildiği bahçeleri gezip alışveriş yapıyor. 2 bin ailenin 20 bin dekar alanda tropikal meyve ürettiği Gazipaşa'da çiftçiler, daha fazla meyve yetiştirerek dünya pazarına açılmayı hedefliyor.

MANGO EN REVAÇTA OLAN MEYVE

Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada, Gazipaşa'da bu yıl tüketicilerin tropikal meyvelerle tanışma yılı olduğunu söyledi.

Denemesi yapılan 30 civarında tropikal meyve olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Bunlardan uyum sağlayanlardan mango, ejder meyvesi, passiflora gibi meyvelerin üretimine geçildi. Avokadoda tüm çeşitler, ejder meyvesinde 2, passiflorada bir çeşit tescillendi. Muzda da iki tür tescilli." diye konuştu.

"Mango en revaçta olan meyvelerden birisi, damak tadımıza da uygun. Pazarda büyüklüğüne göre 60 liraya kadar alıcı buldu. Bu yıl mangonun getirisi oldukça iyiydi." diyen Yalçın, turistlerin tropikal meyvelerin Türkiye'de yetişmesine şaşırdıklarını belirtti.

İki dönüm arazide mango yetiştiren Sefa Oğuz da 4 bin adet civarında mango üreterek, 80 bin lira gelir elde ettiğini söyledi. Mango fidanı üreticisi Mustafa Ezici, mangonun açıkta da serada da yetişebildiğini belirterek, "Dönüme 50tane ekilebilir. Fidanlar 7 yaşına geldiğinde bir dönümden 200 bin lira kazandırıyor." dedi.

MANGONUN FAYDALARI NELERDİR?

Mango prebiyotik diyet lifi ile doludur. Prebiyotikler, yararlı bakterilerin büyümesini destekleyen sindirilmeyen gıdalardır. İyi bakteriler hastalığın korunmasına yardımcı olur. Mango, sindirim sırasında proteini parçalamaya yardımcı vitaminler ve mineraller içerir. Kendinizi daha uzun süre doygun hissetmenizi sağlar. Sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenli tüketim gerekmektedir.

Haşlanmış mango yaprakları çayı içerek insülin seviyelerini normale çekebilirsiniz. Mango yapraklarını birkaç dakika kaynatın, ardından gece boyunca yaprakları suyun içinde bırakın. Sabah aç karnına yaprakları çıkarıp suyu için. Mango yaprakları suyu insülin üretimini ve glikozun dağılımını iyileştirir. Kan şekeri seviyelerini stabilize eder.

Seks hormonlarını düzenleyen mango, cinsel tansiyonu artırmaya yarayan E vitamini içerir. E vitamini aynı zamanda erkeklerin sperm sayısının artmasını sağlar. Hamile kalmak isteyenlere mango şiddetle tavsiye edilir.

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