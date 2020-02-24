TRT 1'in yeni dizisi Hay Sultan'ın oyuncu kadrosu belli oldu! Çetin Tekindor hangi rolde oynayacak?

Toplumsal meselelerle yakından ilgilenen ve konumunu önemseyen her olaya dahil olup barış çağrısı yapan Geylani’nin hikayesi seyirciyi derinden etkileyecek. Yapımcılığı Emre Konuk’a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken senaryo ise İsa Yıldız imzası taşıyor.

Çekimleri geçtiğimiz gün başlayan Hay Sultan tarikat hırkasının miskinlere değil alimlere yakıştığını, dervişlerin hurafelerle değil bizatihi hayatın gerçeklerini kabul ederek yaşadığını ve ilimleri ile medeniyetleri şekillendirdiklerini anlatacak.

Duayen oyuncu Çetin Tekindor’un yanı sıra Hay Sultan’ın oyuncu kadrosu önemli isimlerden oluşuyor. Dizide; Eşref’e Kerem Arslanoğlu, Mansur’a Kevork Malikyan, Sofya’ya Gülper Özdemir ve Molla Faysal’a ise Cemal Toktaş canlandıracak.

Geylani Hazretlerinin, tasavvufa ulaşma yolunda yaptığı mihmandarlığın anlatıldığı Hay Sultan yakında TRT 1’de.



