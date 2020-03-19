TRT'den dizi çekimlerine koronavirüs arası

TRT'de yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle kanalda yayınlanan dizilerin çekimlerine ara verildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan yapılan açıklamada, pandemik Kovid-19 virüsünün Türkiye'de yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkıda bulunma ve bu süre içerisinde çalışanların ve toplum sağlığının gözetlenme sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar, yapım firmaları aracılığı ile TRT'ye katkı sunan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak amacıyla bir dizi tedbirler alındığı, tüm bu tedbirlere rağmen yoğun insan ve ekipman hareketliliğinin olduğu dizi setlerinde koronavirüs yayılım riskini engelleyebilecek daha steril bir ortamın oluşturulmasında güçlükler yaşandığının tespit edildiği kaydedildi.

TRT olarak, Pandemik Covid-19 virüsünün ülkemizde yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkıda bulunma ve bu süre içerisinde çalışma arkadaşlarımızı ve toplum sağlığını gözetme sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Bugüne kadar, yapım firmaları aracılığı ile TRT’ye katkı sunan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak adına bir dizi tedbir alınmıştır.