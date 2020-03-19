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TRT'den dizi çekimlerine koronavirüs arası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 20:22 | Son Güncelleme

TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.

TRT'den dizi çekimlerine koronavirüs arası

TRT'de yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle kanalda yayınlanan dizilerin çekimlerine ara verildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan yapılan açıklamada, pandemik Kovid-19 virüsünün Türkiye'de yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkıda bulunma ve bu süre içerisinde çalışanların ve toplum sağlığının gözetlenme sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar, yapım firmaları aracılığı ile TRT'ye katkı sunan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak amacıyla bir dizi tedbirler alındığı, tüm bu tedbirlere rağmen yoğun insan ve ekipman hareketliliğinin olduğu dizi setlerinde koronavirüs yayılım riskini engelleyebilecek daha steril bir ortamın oluşturulmasında güçlükler yaşandığının tespit edildiği kaydedildi.

TRT olarak, Pandemik Covid-19 virüsünün ülkemizde yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkıda bulunma ve bu süre içerisinde çalışma arkadaşlarımızı ve toplum sağlığını gözetme sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Bugüne kadar, yapım firmaları aracılığı ile TRT’ye katkı sunan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak adına bir dizi tedbir alınmıştır.

Bu nedenle, TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta süre ile ara verildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Bu 2 haftanın bitiminde, ülkedeki genel duruma binaen ve kurumumuzca karara bağlanan aşağıdaki koşulların da sağlanması şartı ile alınacak ikinci bir kararın ardından set çalışmalarına devam edilmesi mümkün olacaktır. Set çalışmalarının en sağlıklı koşullarda yeniden başlayacağı güne kadar ilgiyle takip edilen dizilerimizin yayınlanmamış bölümleri ekranlarda yer almaya devam edecektir." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
TRT, trt dizi, koronavirüs,

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