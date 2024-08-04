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TRT'nin canlı yayınında olay ifadeler! Başak Koç'tan Kerem Öncel'e: ''Karakter, sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.08.2024 14:39
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Oynanan maç öncesinde TRT Spor ekranlarında ilginç bir olay yaşandı.

TRT'nin canlı yayınında olay ifadeler! Başak Koç'tan Kerem Öncel'e: ''Karakter, sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde TRT Spor ekranlarında yorumlarda bulunan Kerem Öncel ve Özlem Özçelik ikilisinin konuşmasının bittiği anda beklenmedik bir hamle geldi.

"KARAKTER SANDALYE ÜZERİNE ÇIKARAK YÜKSELMİYOR"

Türkiye'nin İtalya ile karşılaşacağı maç öncesi kimsenin anlam veremediği bir şekilde Başak Koç'tan Kerem Öncel'e olay yaratan ifadeler kullanıldı. Kerem Öncel'in Özlem Özçelik'in yanında kısa gözükmemek için sandalye kullandığını ifade eden Başak Koç hızını alamadı ve "1.90'lık Özlem, 1.70 gözüküyor. Neyse, karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor." dedi. Başak Koç'un bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Voleybol kavga trt
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