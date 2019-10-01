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TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti! Peki, Oya Yaylalı kimdir?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı vefat etti. Başarılı spikerin vefatından sonra merak edilense Oya Yaylalı'nın hayatı oldu. Peki, Oya Yaylalı kimdir, neden vefat etti? İşte Oya Yaylalı hakkında tüm merak edilenler...

TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti! Peki, Oya Yaylalı kimdir?

Oya Yaylalı'nın vefatını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklama ile Türkiye öğrendi. Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yaylalı'nın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlandı.

Mesajda, "Uzun yıllar TRT'de spiker olarak başarıyla görev yapan üyemiz Oya Yaylalı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Oya Yaylalı'nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

OYA YAYLALI NEDEN ÖLDÜ?

Oya Yaylalı'nın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama ise yapılmazken Yıllarca TRT ekranlarında izleyiclerin karşısına geçen kanalın unutulmaz spikerlerinden Oya Yaylalı, 61 yaşında hayatını kaybetti.

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CENAZESİ NE ZAMAN?

Oya Yaylalı'nın cenazesi yarın Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

OYA YAYLALI KİMDİR?

İstanbul'da 1958'de doğan Yaylalı, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1982'de TRT'de başlayan Yaylalı, TRT İstanbul Televizyonu'nda ve radyoda uzun yıllar spiker olarak görev yaptı.

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