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TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonunda sürpriz değişiklikler

01.08.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ta yeni sezon öncesinde beklenmedik ayrılıklar yaşanmıştı. Eylül ayında yeni sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanan Teşkilat dizisinin yeni sezonunda sürpriz değişiklikler olacak.

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonunda sürpriz değişiklikler

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi yaşanan ayrılıklarla gündem olmuştu. Dizinin sezon finalinde Gürkan Uygun, Ezgi Şenler ve Hakan Boyav veda etmişti.
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ÇAĞLAR ERTUĞRUL VEDA ETMİŞTİ

Teşkilat'ta MİT ajanı Serdar rolünü canlandıran Çağlar Ertuğrul ise geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde diziden ayrıldığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu paylaşımında "67 haftada unutulmayacak anılar biriktirdik. Yüzlerce emekçisiyle gurur veren bir iş ortaya çıkardık. En zor şartlarda bile binlerce destekçisinden moral bulduk. Sonsuz teşekkürler! Ve şüpheniz olmasın ‘Teşkilat’ yeni sezonda da son derece heyecanlı olmaya devam edecek…" açıklamasını yapmıştı.

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YENİ SEZONDA DEĞİŞİKLİKLER

Yapımcılığını Tims&B'nin üstlendiği, senaristliğini Teşkilat Yazı Grubu'nun üstlendiği dizinin yeni sezon hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni sezon kadrosuna henüz isimleri netleşmeyen 3 yeni oyuncunun katılacağı öğrenildi. Öte yandan, çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizinin yeni sezon hikayesi İstanbul'da geçecek ve yönetmen koltuğuna Gül Sarılaltın oturacak.

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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