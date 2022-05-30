Teşkilat sezon finaliyle olay oldu! Teşkilat'ta Pınar, Serdar ve Tövbekar öldü mü? Sosyal medyadan veda mesajı paylaştı

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi, 29 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın finalinde sürpriz ayrılıklar yaşandı.

"HOŞÇA KAL PINAR"

Teşkilat dizisinde MİT ajanı Pınar rolünü canlandıran Ezgi Şenler veda etti. Diziye veda mesajı paylaşan Şenler, "Yanımda olan, her pazar bizimle ekran başında olan herkese canım teşkilat ekibine ve Ankara’da kurduğumuz aileme çook teşekkür ederim. Emeklerimize sağlık Hatam olduysa affola… Hoşça kal Pınar… " notunu yazdı.

TÖVBEKAR ÖLDÜRÜLDÜ

Teşkilat'ta Gürkan Uygun'un canlandırdığı Yıldırım karakteri de öldü. Teşkilat'ın sevilen isimlerinden Tövbekar da bir ihanete kurban gitti ve öldürüldü. Ünlü oyuncu Hakan Boyav da sezon finalinde diziye veda etti.

SERDAR ÖLDÜ MÜ?

Dizinin finalinde ise Serdar büyük bir patlamanın ortasında kaldı. Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar'ın ölüp ölmediği ise yeni sezonda ortaya çıkacak.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldırım’ın yakalanmasının ardından ‘Şirket’in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, ‘Şirket’i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder. Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir.

Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır. Yıldırım’dan elde edilen istihbaratla Şirket’e ulaşmak pek kolay olmaz. Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.

