TRT sanatçısı Yılmaz Yüksel yaşamını yitirdi

Yılmaz Yüksel'in vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, paylaşımında, "TRT ailesinin kıymetli isimlerinden bestekar ve udi Yılmaz Yüksel'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda ud sanatçısı, koro şefi ve yönetici olarak görev yapmıştı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine bağ sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TRT ailesinin kıymetli isimlerinden bestekar ve udî Yılmaz Yüksel’in vefatını üzüntüyle öğrendim.



Uzun yıllar TRT İzmir Radyosu’nda ud sanatçısı, koro şefi ve yönetici olarak görev yapmıştı.



Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/bHLhawyKna — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) August 8, 2021



