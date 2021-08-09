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TRT sanatçısı Yılmaz Yüksel yaşamını yitirdi

09.08.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT sanatçısı bestekar Yılmaz Yüksel'den acı haber geldi. Yüksel, 84 yaşında yaşamını yitirdi

TRT sanatçısı Yılmaz Yüksel yaşamını yitirdi

Yılmaz Yüksel'in vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, paylaşımında, "TRT ailesinin kıymetli isimlerinden bestekar ve udi Yılmaz Yüksel'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda ud sanatçısı, koro şefi ve yönetici olarak görev yapmıştı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine bağ sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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