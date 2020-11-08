Truffle çikolata nasıl yapılır? Truffle çikolata tarifi nedir? Truffle çikolata malzemeleri nelerdir? İşte MasterChef truffle çikolata tarifi...

Olguşan kakao meyveleri elle toplanır ve meyvelerden çıkartılan taneler mayalanma işlemi için biriktilir. Temizlenen kakao çekirdekleri kırmızı renginden kahverengiye dönerek bilinen halini alır. Uzak diyarlardan gelen bu narin meyveden elde edilen çikolatayla neredeyse binlerce tatlı yapılıyor. Sizler için tatlı krizi tuttuğunda hem ağza atmalık, kahvenin yanında ikram etmelik nefis bir truffle çikolata tarifi vereceğiz. Küçük ama etkili bu lezzete hayran kalacaksınız. Peki truffle çikolata nasıl yapılır? Truffle çikolata malzemeleri nelerdir? İşte truffle çikolata tarifi...

TRUFFLE ÇİKOLATA MALZEMELERİ

340 gram bitter çikolata

113 gram sütlü çikolata

157 gram krema

1 adet vanilya çubuğu

82 gram tereyağ

Kakao, toz badem, toz Antep fıstığı

TRUFFLE ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

Orta boy bir cam kasede hem sütlü hem de bitter çikolatalar benmari usulü eritilir. Ufak bir sos tenceresine krema ve vanilya ilave edilir, kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Kaynayınca çikolata karışımının içine yavaş yavaş eklenir ve sürekli olarak karıştırılır. Oda sıcakığında yumuşamış tereyağ ilave edilir ve eriyene kadar karıştırılır. Katılaşması için bir borcama karışım dökülür ve üzeri streç filmle kapatılarak buzdolabında en az 2 saat bekletilir. Katılaştıktan sonra streç film çıkartılır ve kazıyarak parçalara çıkartılır. Çıkartılan parçalar elde yuvarlanır. Yuvarlama işlemi bittikten sonra 5 dakika kıvamına gelmesi için buzdolabına konulur. Son adımda ise üzeri kaplanması istenilen malzeme seçilir ve sunum için hazırlanır. Buzdolabında saklanan truffle çikolatalar istenilen zaman diliminde tüketilebilir.

