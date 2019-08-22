Mynet Trend

Trump'a mesih göndermesi! Bu kapak çok tartışılacak

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

The New York Daily News, kendisinden peygamber gibi söz eden Trump'ı, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa ile havarilerini resmettiği 'Son Akşam Yemeği' tablosuna uyarladı.

Trump'a mesih göndermesi! Bu kapak çok tartışılacak

Her gün kendini aşan ABD Başkanı Donald Trump, kendisini 'İsrail Kralı' ve 'Mesih' diye niteleyen sağcı bir komplo teorisyenine teşekkür etmesinin ardından Çin'le ticaret savaşı çıkarmak için 'seçilmiş' olduğunu söyleyerek yine gündeme damgasını vurdu.

Tabloid gazete The New York Daily News, bu açıklamalara, Trump'ı Leonardo da Vinci'nin İsa peygamber ile havarilerini resmettiği 'Son Akşam Yemeği' tablosuna uyarlayarak yanıt verdi.

Trump'ın bol bol yediği, hatta Beyaz Saray'da konuk ettiklerine zorla yedirttiği Burger King'in alameti farikası Whopper hamburgerlerine el atan gazete, "Son Whopper" manşetini attı.

The New York Daily News, altbaşlıkta "'Seçilmiş kişi' Trump, sağcı komplo teorisyeni zırdelinin 'İsrail Kralı' yaftasını yedi" dedi.

Kapak çiziminde Whopper ve kola dolu masanın ortasında İsa peygamber yerine Trump otururken, çevresinde kızı Ivanka Trump, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile first lady Maleania Trump, Eğitim Bakanı Betsy DeVos ve Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson yer aldı.

Kelliğini örtmek için epey numara çeviren Trump'ın sarı lepiska saçlı resmedilmesi ayrıca dikkat çekti.

Öncesinde "Bence Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da büyük bir sadakatsizlik içindedir" sözleriyle büyük tartışma koparmış olan Cumhuriyetçi Partili Trump, kendisine destek çıkan muhafazakar yazar ve radyo programcısı Wayne Allyn Root'un sözlerini teşekkür ederek aynen tweetlemişti:

"Başkan Trump sadece Amerika için değil, Yahudiler ve İsrail de için en muhteşem Başkan'dır, dünya tarihinde İsrail için en iyi Başkan'dır... ve İsrail'deki Yahudi halkı onu seviyor... o İsrail'in Kralı gibi. Onu Tanrı'nın ikinci gelişi gibi seviyorlar... Ama Amerikalı Yahudiler onu tanımıyor ya da sevmiyor. Onlar kendilerinin ne yaptığını ve ne dediğini bilmiyorlar artık. Manasız! Ama sorun yok, Trump yapmakta olduklarını yapmaya devam ettikçe tüm Yahudiler, Siyahlar, Eşcinseller, herkes için iyidir. Önemli olan, Amerika'da iş isteyen herkes için iyi olması."

Ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Çin'e ticaret ödünleri verdikleri gerekçesiyle önceki ABD Başkanlarını eleştirerek gökyüzüne doğru baktı ve "Birinin bunu yapması gerekiyordu, ben seçilmiş kişiyim. Bu yüzden ticarette Çin'i aldım ve biliyor musunuz, kazanıyoruz" dedi.


PARTNERBeklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?Beklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?
İran kendi ürettiği hava savunma sistemini tanıttıİran kendi ürettiği hava savunma sistemini tanıttı
Bu şehrin olmadığını kanıtlayan 1 milyon Euro'yu kapacak!Bu şehrin olmadığını kanıtlayan 1 milyon Euro'yu kapacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump mesih Kapak tartışma

En Çok Okunan Trend Haberler

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!

Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Olay yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Olay yaratan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Silivri'de hayrete düşüren görüntü

Silivri'de hayrete düşüren görüntü

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran kendi ürettiği hava savunma sistemini tanıttı

İran kendi ürettiği hava savunma sistemini tanıttı

Bu şehrin olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro verilecek!

Bu şehrin olmadığını kanıtlayan 1 milyon Euro'yu kapacak!

Elon Musk'ın Mars için yeni bir planı var!

Elon Musk'ın Mars için yeni bir planı var!

Ünlü siyasetçinin timsahı bir adamı ısırdı!

Ünlü siyasetçinin timsahı bir adamı ısırdı!

Çocuklarını vegan olarak besleyen çifte hapis cezası

Çocuklarını vegan olarak besleyen çifte hapis cezası

Antarktika'da 'yıldız tozu' bulundu

Antarktika'da 'yıldız tozu' bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.