Trump'a mesih göndermesi! Bu kapak çok tartışılacak

Kapak çiziminde Whopper ve kola dolu masanın ortasında İsa peygamber yerine Trump otururken, çevresinde kızı Ivanka Trump, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile first lady Maleania Trump, Eğitim Bakanı Betsy DeVos ve Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson yer aldı.

Her gün kendini aşan ABD Başkanı Donald Trump, kendisini 'İsrail Kralı' ve 'Mesih' diye niteleyen sağcı bir komplo teorisyenine teşekkür etmesinin ardından Çin'le ticaret savaşı çıkarmak için 'seçilmiş' olduğunu söyleyerek yine gündeme damgasını vurdu.

Kelliğini örtmek için epey numara çeviren Trump'ın sarı lepiska saçlı resmedilmesi ayrıca dikkat çekti.

Öncesinde "Bence Demokrat Parti'ye oy veren bir Yahudi ya bilgisizdir ya da büyük bir sadakatsizlik içindedir" sözleriyle büyük tartışma koparmış olan Cumhuriyetçi Partili Trump, kendisine destek çıkan muhafazakar yazar ve radyo programcısı Wayne Allyn Root'un sözlerini teşekkür ederek aynen tweetlemişti:

"Başkan Trump sadece Amerika için değil, Yahudiler ve İsrail de için en muhteşem Başkan'dır, dünya tarihinde İsrail için en iyi Başkan'dır... ve İsrail'deki Yahudi halkı onu seviyor... o İsrail'in Kralı gibi. Onu Tanrı'nın ikinci gelişi gibi seviyorlar... Ama Amerikalı Yahudiler onu tanımıyor ya da sevmiyor. Onlar kendilerinin ne yaptığını ve ne dediğini bilmiyorlar artık. Manasız! Ama sorun yok, Trump yapmakta olduklarını yapmaya devam ettikçe tüm Yahudiler, Siyahlar, Eşcinseller, herkes için iyidir. Önemli olan, Amerika'da iş isteyen herkes için iyi olması."

Ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Çin'e ticaret ödünleri verdikleri gerekçesiyle önceki ABD Başkanlarını eleştirerek gökyüzüne doğru baktı ve "Birinin bunu yapması gerekiyordu, ben seçilmiş kişiyim. Bu yüzden ticarette Çin'i aldım ve biliyor musunuz, kazanıyoruz" dedi.



