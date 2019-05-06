Trump'a teklif edilmişti, İngiltere'ye gidiyor!

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası

Marlborough Dükü’nün üvey kardeşi ve Blenheim Sanat Vakfı’nın kurucusu olan Edward Spencer-Churchill, “Dünyaya şanslı gelen biri olmama rağmen ben bile altın bir tuvalete s…çmadım. Bu yüzden merakla bekliyorum” dedi.

Blenheim Sarayı, İngiltere'nin en önemli tarihi evlerinden biri olarak görülüyor. Winston Churchill’in doğduğu ve büyüdüğü ev olan Blenheim, kraliyetle ve piskoposlukla ilgili olmadığı halde İngiltere'de saray unvanına sahip tek kırsal malikane evi olarak gösteriliyor. Saray, 300 yıldan uzun süredir Marlborough Düklerinin ikametgâhı olarak anılıyor.

‘CHURCHILL BUNU KOMİK BULURDU’

Churchill, klozetin Winston Churchill’in odasının yanına yerleştirilmesinin tamamen tesadüf olduğunu da söyledi. Ancak uzak akrabasının bunu komik bulacağını belirten Churchill, “Kesinlikle iyi bir mizah anlayışı vardı ve hayatın tadını çıkarıyordu” diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemleri alınacağını söyleyen Churchill, sistemin kuyruk usulüyle mi yoksa rezervasyonla mı işleyeceğine henüz karar vermediklerini belirtti.

İnsanların tuvalette ne kadar vakit geçirebileceğine dair bir soruya yanıt veren Churchill, “Henüz bu soruya cevap verebileceğimden emin değilim. İnsanların orada keyifli vakit geçirmelerini istiyoruz, çok fazla da vakit vermeden” ifadelerini kullandı.

ABD’DE 100 BİN KİŞİ ‘ZİYARET ETTİ’

Klozet, 2016 yılında Guggenheim’e ilk yerleştirildiğinde, insanlar kullanabilmek yaklaşık iki saat boyunca kuyrukta beklemişti. Temizlikçiler, her 15 dakikada bir tuvaleti sterileze etmişti. Yaklaşık 100 bin insanın klozeti ‘ziyaret ettiği’ belirtiliyor.

Klozet, ABD Başkanı Trump ile gündeme gelmişti. Beyaz Saray, 2018 yılında Guggenheim Müzesi'ne başvurarak Trump ile First Lady'nin rezidans bölümüne asmak için Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 'Karlı Manzara' adlı tablosunu kiralama talebinde bulunmuştu. Müze ise bu talebi reddetmiş, yerine bu klozeti önermişti.