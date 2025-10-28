Mynet Trend

Trump aday gösterilecek! Japonya Başbakanı duyurdu: En prestijli barış ödülü...

Tokyo’da bir araya gelen Takaichi ve Trump, ekonomik ve güvenlik konularını ele aldı. görüşme sonrası Takaichi’nin Nobel önerisi gündeme geldi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ABD Başkanı Donald Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstereceklerini açıkladı.

Çiğdem Sevinç

Her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarfeden kişi, kişiler veya kuruluşlara verilen Nobel Barış Ödülü'ne, bu sene Donald Trump aday gösterilecek.

TRUMP İLE BİR ARAYA GELDİ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin bugün Tokyo’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini bildirdi.

ÜLKE BASINI HABERİ DOĞRULADI

Leavitt, görüşmede ekonomik ve güvenlik konularının ele alındığını kaydederek, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini söyledi.

Japon basını, Takaichi’nin niyetini doğrularken, konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

2024 ÖDÜL SAHİBİ...

2024 yılı Nobel Barış Ödülü, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya yaratma çabaları ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanık ifadeleriyle gösterdiği çabalar nedeniyle Japonya merkezli Nihon Hidankyo örgütüne layık görülmüştü.

