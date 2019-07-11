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Trump: Böbreğin kalpte çok özel bir yeri var, bu inanılmaz bir şey

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İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, böbrek hastaları için geliştirilen yeni politikalarla ilgili hazırlanan kararnameyi imzalarken "Böbreğin kalpte çok özel bir yeri var, bu inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

Trump: Böbreğin kalpte çok özel bir yeri var, bu inanılmaz bir şey

ABD Başkanı Donald Trump, böbrek hastaları ve organ nakli bekleyenleri ilgilendiren bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Kararnameyle birlikte böbrek hastalıklarının son evreye gelmeden önlenmesi ve tedavilerin ucuzlatılması gibi yeni adımların hayata geçirilmesi bekleniyor.

Washington’da Uluslararası Ticaret Merkezi’nde konuşan Trump, "Böbrek konusunda çok çalıştınız. Çok özel. Böbreğin kalpte çok özel bir yeri var, bu inanılmaz bir şey” dedi.

Trump'ın böbrekle ilgili bu açıklamaları ise kısa süre içerisinde ABD basını ve sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oldu.

Trump'ın 'kalpte özel bir yeri olduğunu' iddia ettiği böbreklerin ise bedenin arka bölümünde yer aldığı ve atıkları süzerek vücudun temizlenmesi işlevini üstlendiği biliniyor.

Trump'ın söz konusu açıklamaları ayrıca 2016 yılında yaptığı bir diğer açıklamayı da akıllara getirdi.

'AYAK KEMİKLERİM SONRADAN İYİLEŞTİ' DEMİŞTİ

New York Times (NYT) gazetesi, 2016 yılında yaptığı bir haberde ayak hastalıkları uzmanı Larry Braunstein'in ABD Başkanı Trump'ın babası Fred'e 'iyilik yapmak için' o dönem 22 yaşında olan Trump'ın ayak kemik çıkıntıları olduğuna dair bir rapor yazdığı ortaya çıkarılmıştı.

Trump ise, söz konusu haber üzerine yaptığı açıklamada 'ayak kemik çıkıntılarının sonradan iyileştiğini' söylemişti.

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Trump böbrek Kalp

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