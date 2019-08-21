Mynet Trend

Dünya şaşkın! Trump erteledi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 21.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alma fikrini "absürt" olarak yorumlamasının ardından, Danimarka'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Dünya şaşkın! Trump erteledi

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'nın halkıyla çok özel bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Ancak Frederiksen’in Grönland'ın satışı konusunda istişare etmekle ilgilenmediğine dair yorumlarına dayanarak, iki hafta sonra yapılması planlanan toplantımızı başka bir zamana erteliyorum." ifadelerini kullandı.

Frederiksen'in, bu kadar doğrudan bir yorum yaparak hem ABD hem de Danimarka açısından zaman ve maliyet kaybını önlediğini belirten Trump, "Kendisine bunun için teşekkür ediyorum ve gelecekte toplantımızı yeniden planlamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

GRÖNLAND İDDİASI

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı.

Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Associated Press ajansının Trump'ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de kaynak, Trump'ın Grönland'i satın alma konusunu müzakere ettiğini ancak bu konuda ciddi olmadığını söylemişti.

Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." açıklamasını yapmıştı.

Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği yönündeki haberler için "bunun absürt bir tartışma konusu" olduğu değerlendirmesini yaparak, adanın satılık olmadığını yinelemişti. Frederiksen, "Grönland Danimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

Milyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşifMilyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşif
Bu görüntü Rize'de çekildiBu görüntü Rize'de çekildi
Kadınlarla ilgili ülke tarihinde bir ilk! Kadınlarla ilgili ülke tarihinde bir ilk!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Danimarka ziyaret ERTELEME

En Çok Okunan Trend Haberler

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi

Araçları bile ateşe verdiler! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Araçları bile ateşe verdiler! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Şaşırtan görüntü! Durdurup fotoğraf çektiriyorlar

Şaşırtan görüntü! Durdurup fotoğraf çektiriyorlar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'de bir ilk! Bu kedi çok başka

Çin'de bir ilk! Bu kedi çok başka

Bu adam kafayı balon patlatmakla bozmuş!

Bu adam kafayı balon patlatmakla bozmuş!

Kıble Dağı Cami manzarasıyla görenleri büyülüyor

Bu görüntü Rize'de çekildi

Kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek!

Kadınlarla ilgili ülke tarihinde bir ilk!

Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı!

Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı!

Son 3 ayda 500 milyondan fazla arı öldü!

Son 3 ayda 500 milyondan fazla arı öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.